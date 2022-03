Il Centro Educativo Diurno Polivalente si prepara a riaprire

Presto la gara d’appalto per il servizio del Plus di Sanluri: le attività sono risolte ai soggetti diversamente abili del Medio Campidano

Presto la gara d’appalto per la prosecuzione del servizio del “Centro Educativo Diurno Polivalente” del Plus di Sanluri. Lo hanno comunicato gli uffici dell’Unione di comuni “Marmilla”, che dallo scorso 1 giugno è l’ente gestore del Plus del distretto di Sanluri, che raggruppa 21 comuni del Medio Campidano.

“Sono state risolte le criticità, che avevano imposto uno stop al servizio”, hanno precisato dall’Unione Marmilla, “presto sarà bandita la gara d’appalto. Espletati gli adempimenti burocratici, riprenderanno le attività del Centro Diurno Educativo Polivalente, un servizio importante e atteso nel territorio e rivolto ai soggetti diversamente abili”.