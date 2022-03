Il canottaggio sardo nuovamente in gara domenica a Olbia

La regata regionale, valida per la classifica Montù, sarà selettiva per il 1° Meeting nazionale di Piediluco.

Olbia, 4 marzo 2022. Dopo la partecipazione, lo scorso febbraio, alla regata internazionale “La D’Inverno sul Po” a Torino, il canottaggio sardo torna a gareggiare nella propria regione. Domenica 6 marzo 2022 si

disputerà infatti presso il Porto di Olbia la regata regionale, sulla distanza dei 1000 metri, organizzata e promossa dalla Delegazione Regionale FIC Sardegna in collaborazione con il Circolo Canottieri Olbia. La regata si inserisce in un fine settimana ricco di competizioni remiere su tutto il territorio nazionale.

Domenica saranno 90 gli equipaggi in gara per un totale di 107 atleti e atlete, da Allievi A e B a Master, che

si daranno battaglia nelle specialità del 7,20, singolo, doppio e quattro di coppia. Tutte e sette le società

sarde – Canottieri Ichnusa Cagliari, Canottieri Sannio Bosa, Circolo Nautico Oristano, Canottieri Sherdana,

Canottieri Tula Elettra, Circolo Canottieri Olbia e Lega Navale Olbia – saranno presenti con i propri atleti.

La regata, valida per la classifica Montù, avrà una doppia importanza. Sarà infatti selettiva in vista del 1°

Meeting nazionale in programma i prossimi 2 e 3 aprile 2022 sul Lago di Piediluco (Umbria).

In occasione di questa regata regionale, la Delegazione Regionale FIC Sardegna ha lanciato la seconda

edizione del contest fotografico dal titolo “Io remo in Sardegna”; chiunque volesse partecipare deve

pubblicare sui propri profili social foto raffiguranti il canottaggio con gli hashtag riportati sulle pagine della

Delegazione.