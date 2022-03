Il canottaggio sardo conquista sette medaglie al primo Meeting Nazionale di Società

L’evento è stato disputato in contemporanea a Sabaudia (LT) e a Candia Canavese (Piemonte)

Roma, 21 marzo 2022. Questo fine settimana, sabato 19 e domenica 20 marzo 2022, è andato in scena in

contemporanea tra Sabaudia (Latina) e Candia Canavese (Piemonte) il primo Meeting Nazionale di Società,

riservato alle categorie dagli Allievi e Cadetti ai Master. Presenti al weekend remiero anche due società di

canottaggio sarde, il Circolo Canottieri Olbia e la Canottieri Ichnusa, che in totale hanno conquistato ben 7

medaglie – 1 oro, 3 argenti e 3 bronzi.

I risultati.

A Sabaudia gli atleti del Circolo Canottieri Olbia conquistano complessivamente nelle due giornate di gare 5

medaglie. Nella prima giornata medaglia d’argento nel singolo 7,20 categoria Allievi C maschile per

Riccardo Fiori e Lorenzo Manunta; nella stessa specialità – singolo 7,20 – ma categoria Allievi B2

maschile bronzo per Stefano Testoni.

Nel doppio Cadetti maschile invece Samuele Varrucciu e Mattia Menneas conquistano il terzo posto

dietro a Circolo Canottieri Aniene e RYC Savoia.

Nella giornata conclusiva di Sabaudia è Maria Silvana Flore a registrare l’ultimo successo per Olbia con la

vittoria della medaglia di bronzo nel singolo Master C femminile

In contemporanea da Candia, doppia vittoria per la Canottieri Ichnusa nella categoria Master; sabato

medaglia d’argento nel singolo Master C maschile per Fabrizio Baiano mentre domenica Violante Lama

conquista la medaglia d’oro nel singolo Master A.

Appuntamento per il prossimo fine settimana, sabato 26 e domenica 27 marzo 2022, a Genova Prà per il

Meeting di Società e Master nord