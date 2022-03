Il 2022 del Consorzio Due Giare: c’è anche l’ipnosi

advertisement

Sport e fotografie che valorizzano il territorio. Ma anche la memoria storica, i prodotti locali e la conferma dell’ipnosi.

Poche settimane fa era solo una dichiarazione di intenti all’atto dell’approvazione del nuovo bilancio di previsione, adesso è diventata ufficiale la nuova programmazione per l’anno in corso delle attività del Consorzio Turistico Due Giare.

Programmazione, che ha ricevuto all’unanimità il via libera dell’assemblea dei sindaci e degli amministratori locali nell’ultima riunione.

“Siamo pronti a ripartire con determinazione e convinzione”, ha esordito il presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda, “il territorio e le nostre popolazioni hanno voglia di ritorno alla normalità. Rispetteremo comunque scrupolosamente tutte le normative anti-Covid, perché l’emergenza pandemia è ancora presente anche nella nostra Marmilla”.

LE CONFERME Gran parte della programmazione era già stata annunciata dal presidente Zedda ai colleghi sindaci e amministratori qualche settimana fa durante l’approvazione del bilancio 2022. Nel weekend pasquale confermato “Myland Cross Experience”, quattro giorni di camminate a piedi o in bici alla scoperta della Marmilla con tanti eventi collaterali. Il 21 giugno, equinozio d’estate, dopo uno stop di due anni imposto dal coronavirus, ritornerà “Due Giare Expo”, ovvero tredici paesi in vetrina grazie ai loro prodotti e piatti tipici, vini e tanta enogastronomia. <Poi la terza annualità del progetto fotografico A Banda, con quattro nuove comunità locali coinvolte, Baressa, Baradili, Villa Sant’Antonio e Senis e raccontate dagli scatti di altri quattro giovani fotografi grazie alla collaborazione con l’associazione Su Palatu Fotografia. Anticiperemo l’inaugurazione delle mostre fra maggio e giugno nei quattro paesi, in modo che durante tutta l’estate possano essere ammirate dai turisti presenti nel territorio>, ha annunciato sempre il presidente delle Due Giare. Ancora la realizzazione di un’enciclopedia multimediale con le testimonianze degli anziani del territorio e l’animazione territoriale per la partecipazione ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. <Vorremmo creare una banca dati su tutte le imprese e le associazioni che operano nei diversi settori nei nostri comuni, anche perché in questo modo sarà più facile partecipare in maniera più veloce agli stessi bandi del Pnrr>, ha precisato Zedda.

L’IPNOSI La novità è il ritorno dell’ipnosi regressiva dal 12 al 19 giugno nel centro di produzione culturale “Move The Box” di Villa Verde. Dopo la prima esperienza dello scorso settembre, sempre nel paese del Monte Arci, Mauro Russo, ipnotista e ipnologo, proporrà il progetto “Retreat Esperienziale”, che ha come obiettivo migliorare la qualità della vita dei partecipanti al corso mediante un’analisi retrospettiva e introspettiva della propria esistenza. Per sette giorni saranno utilizzate le tecniche dell’ipnosi regressiva su iscritti provenienti da ogni parte d’Italia, che avranno anche modo di gustare nella loro permanenza in Marmilla i prodotti enogastronomici di qualità del territorio. “Ipnosi ma anche valorizzazione delle nostre eccellenze”, ha chiuso il presidente Zedda