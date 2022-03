Il 1° aprile a Rivabella (Rn) arriva Antonio Sorgentone

Pianoforti bruciati e quell'inguaribile passione per lo swing: nel teatrino del Mamì Bistrot lo show dal vivo del trionfatore dell'edizione 2019 di "Italia's Got Talent"

Dopo il grande successo di Paolo Migone, al Mamì Bistrot di Rivabella è già aperta la prevendita per lo show di Antonio Sorgentone, cantante e pianista ma soprattutto trionfatore dell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent.

Con il suo rock di altri tempi – tra nacchere e pianoforti bruciati – Sorgentone sarà al Mamì nella serata di venerdì 1 aprile (ore 21.30).

Il grande “one man show”, che ha conquistato prima il “Golden Buzzer” poi l’apprezzamento del pubblico che lo ha consacrato come uno dei più grandi performer della musica italiana dal vivo, proporrà un “the best” della sua ricca produzione artistica.

Antonio ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 10 anni e ha dedicato tutta la sua vita alla musica. È stato il nonno, in particolar modo, a farlo innamorare dello swing italiano. Il suo mito, non a caso, è un certo Renato Carosone.

Nel suo cammino artistico all’interno di “Italia’s Got Talent”, il virtuoso del piano ha conquistato in special modo Mara Maionchi che, rivedendo in lui Jerry Lee Lewis, gli ha consegnato il primo Golden Buzzer dell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent.