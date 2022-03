I comunicati delle Compagnie di Lanusei e Bitti

Compagnia di Lanusei

VILLAGRANDE STRISAILI: FUGGE AL CONTROLLO, DENUNCIATO

Nel corso della nottata del 1 marzo, i Carabinieri della Stazione di Villagrande Strisaili hanno proceduto al controllo di un’autovettura sospetta.

Il conducente, infatti, alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi ma, inseguito, è stato fermato poco dopo. Il giovane alla guida, neopatentato, è stato denunciato per resistenza e sottoposto a controllo etilometrico è risultato avere un tasso di 1,05 g/lt. Ritirato il documento di guida.

LANUSEI: SEGNALATO GIOVANE IN POSSESSO DI MARIJUANA.

I Carabinieri della Stazione di Lanusei nel corso delle continue attività di controllo ed ispezioni sul territorio volte a prevenire i reati predatori ed il consumo delle sostanze stupefacenti, procedevano a perquisizione veicolare e personale di un soggetto con precedenti specifici, che veniva trovato in possesso di 4 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana nascoste all’interno di due pacchetti di sigarette

Il giovane è stato segnalato alla Prefettura e la patente è stata ritirata.

Compagnia di Bitti

OSIDDA: TRUFFA AGGRAVATA PER IL RDC

Carabinieri della Stazione, con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Nuoro, hanno denunciato in stato di libertà una donna, contestandole l’omissione di informazioni necessarie per l’ottenimento del reddito di cittadinanza e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La donna non avrebbe menzionato nella richiesta per il RDC la sua situazione familiare di convivenza col coniuge ed il figlio, né i redditi percepiti dai due familiari, riuscendo in tal modo a conseguire indebitamente il sussidio per un periodo che, al momento degli accertamenti, va da agosto 2019 a gennaio 2021, per una somma complessiva di euro 9000.