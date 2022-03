HP Sport ‘firma’ il rientro di Yuri Sartori alle gare in occasione del Benacus Rally

Hp Sport:

Una gara dai grandi numeri quelli valida per la Coppa Rally Zona 3, il Benacus Rally, da sempre una delle gare più amate dai piloti per il suo percorso molto tecnico e selettivo ma al contempo in grado di esaltare le doti di guida.

La competizione avrà come epicentro il comune di Caprino Veronese e sancirà il ritorno alle competizioni dopo uno stop di qualche anno di Yuri Sartori che fa il suo rientro con un nuovo navigatore e soprattutto con una nuova vettura, la Clio S1600 di MotulTeach con i colori di HP Sport e Davide Marcolini alle note.

Un ritorno alle competizioni, in una gara che saprà mettere in risalto le doti di guida dei piloti in quanto richiederà una giusta combinazione di doti velocistiche e tecniche per poter ambire ad un risultato di rilievo.

Saranno tre le prove speciali che animeranno l’edizione 2022 del Benacvs Rally: una verrà ripetuta 3 volte la “Peri – Fosse” di km 7,48, mentre, la “Lumini” e la “Graziani” due volte, rispettivamente di 7,28 KM e 14,34 la prova più lunga della gara.

La gara prenderà il via sabato 5 marzo dopo che nella giornata di venerdì verranno effettuate le ricognizioni e lo shakedown oltre che le verifiche tecniche ante gara.

La partenza alla prima vettura verrà data sabato alle 7.31, dove poi vi farà ritorno sempre nella giornata di sabato 5 marzo alle 19.30 dopo 320,58 chilometri di gara di cui 65,68 di tratti cronometrati distribuiti su 7 prove speciali.