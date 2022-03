HP SPORT al Rally Day “Valle della Guardia” nel frusinate con ben sei equipaggi

Al primo appuntamento motoristico che segna l’apertura della stagione motoristica del Lazio, non poteva mancare gli equipaggi con i colori di HP SPORT. Alla prima edizione del Rally Day “Valle della Guardia” memoria Battista Giammasi in programma nel fine settimana.

Al primo appuntamento motoristico che segna l’apertura della stagione motoristica del Lazio, non potevano mancare gli equipaggi con i colori di HP SPORT. Si tratta della prima edizione del Rally Day “Valle della Guardia” memoria Battista Giammasi in programma nel fine settimana.

Nel triangolo di gara compreso tra San Giovanni Incarico, Pico e Pastena la struttura sportiva laziale schiera ben sei equipaggi e punta senza mezzi termini a recitare un ruolo da protagonista.

La competizione presentata nel pomeriggio di giovedì vedrà gli equipaggi sfidarsi lungo un percorso cronometrato di 30,60 chilometri all’interno di due prove speciali da ripetere tre volte.

In fatto di scuderie HP Sport è quella laziale con più equipaggi: Miele A.-Luciani D. (Clio S1600), Di Vito P.-Liburdi M. (Clio R3C), Del Primo-Renzi S. (Peugeot 106 A5), Marsella L.-Pro G. (Peugeot 106 N2), Quatrini F.-Arduini I. (Saxo N2) e Miele L.-Roscia A. (Fiat Seicento Sporting A0).

Il programma della gara prevede, nella giornata di sabato 19 marzo, dopo le operazioni di accredito e le verifiche tecniche, lo shakedown che interesserà il tratto di strada che conduce al santuario Madonna della Guardia nel territorio di San Giovanni Incarico.

La gara si articola su due prove speciali da ripetersi tre volte: “Battista Giammasi” di Km 5.20 e “Grotte” di km 5. Partenza domenica 20 marzo dalle ore 8.20 da Fraschetti Logistica a Pofi, mentre l’arrivo è fissato per la prima vettura alle 17:01 in Via Fontana a San Giovanni Incarico.