HP Sport a trazione Under nel CIAR, debutto per Christian Tiramani su 208 Rally4

Saranno dunque gli asfalti difficili e tecnici del rally Il Ciocco, dove l’elemento meteo, soprattutto con una data così vicina all’inizio di marzo, giocherà un ruolo importante, a tenere a battesimo il ventunenne piacentino Christian Tiramani alla sua prima stagione nei rally con i colori di HP Sport che prosegue nella ricerca di giovani talenti.

Il ‘fresco’ campione italiano velocità su ghiaccio nella categoria kart-cross si appresta ad affrontare un campionato ad alto tasso tecnico come il CIAR 2 Ruote Motrici e il Trofeo Peugeot Rally Cup Top con la Peugeot 208 Rally4 della GF Racing e con Enrico Bracchi alle note, la sua esperienza nei rally cross e sul ghiaccio sarà fondamentale in fatto di sensibilità sui fondi con scarsa aderenza.

advertisement

Alla vigilia della sua prima gara ‘tricolore’ ha detto: “Sono pronto per una nuova stagione dove per me sarà tutto nuovo, dalle note, alla gestione in gara delle gomme, visto che sono abituato a gareggiare in pista.

Dovrò abituarmi velocemente a gareggiare in due e soprattutto capire i pneumatici, inizio, con una delle gare più complesse del campionato, guardando dei video, ho potuto notare le tante insidie che nascondono le speciali del rally Il Cocco, ma non per questo starò a guardare.”

La 45° edizione del rally Il Ciocco e Valle del Serchio che, dal 3 al 5 marzo prossimi, inaugura la stagione del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2022, nuova denominazione della massima serie tricolore, tutto su asfalto, con prove speciali fino a 120 km totali. La gara riserva delle belle sorprese, come la prova di “Puglianella”, che torna nel tracciato dopo oltre quindici anni e, la diretta televisiva sulla parte finale della mitica piesse “Massa-Sassorosso”.

Il programma de Il Ciocco 2022 prevede come già detto 120 km cronometrati, suddivisi in 12 prove speciali nelle due tappe. Le prime tre speciali in programma nel pomeriggio di venerdì 4 marzo, il via alle ore 14:15 da Il Ciocco Pattinaggio, con arrivo previsto alle ore 19:15 a Il Ciocco Parking 2 – queste le tre speciali: “Sassorosso”, “Puglianella” e “Careggine 1”, il tratto finale di Massa-Sassorosso sarà invece la Power Stage televisiva che si disputerà, su un percorso esterno alla Tenuta Il Ciocco.

La seconda tappa scatterà sabato 5 marzo alle ore 8:30, con arrivo alle ore 17:00, in scena sempre all’interno della tenuta Il Ciocco, tre prove speciali da ripetersi due volte: “Massa-Sassorosso”, “Careggine”, “Renaio” e una, “Il Ciocco”, da replicare tre volte. Mentre nella prima mattinata di venerdì 4 marzo sono previste le verifiche tecniche e punzonature per tutti gli altri iscritti, mentre dalle ore 8:00 alle 12:30 previsto lo shakedown sul tracciato Gallicano-Molazzana, attività che precede di poco la partenza del rally.