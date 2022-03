Guida in stato alcolico a Belvì e truffa ad Orani

Compagnia di Tonara:

Belvì: Deferimento per guida sotto l’influenza dell’alcool.

I Carabinieri della Stazione di Belvì, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, hanno deferito un pensionato di Aritzo.

Lo stesso all’atto del controllo veniva trovato alla guida della sua autovettura in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche.

Compagnia di Ottana:

ORANI (NU), 16 MARZO 2022 – D.P.L. PER TRUFFA

I Carabinieri della Stazione di Orani, esito accertamenti conseguenti a una denuncia per truffa, hanno deferito in stato di libertà due soggetti, già censurati per reati specifici, che avevano fraudolentemente indotto alcune persone a versare diverse migliaia di euro mediante bonifico per l’acquisto di tre autovetture usate.