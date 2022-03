Goppion: il caffè è a portata di clic con il nuovo abbonamento

GOPPION: IL CAFFÈ È A PORTATA DI CLIC CON IL NUOVO ABBONAMENTO

La storica torrefazione trevigiana avvia il suo nuovo servizio online: un modo semplice e veloce per ricevere, direttamente a casa, cialde e caffè macinati

Un servizio innovativo, conveniente e personalizzabile.

advertisement

Pensato per offrire ai consumatori il piacere di bere un vero espresso italiano:

a casa come al bar oppure con la moka, scegliendo tra miscele diverse:

è questa l’idea alla base del nuovo servizio di abbonamento ideato da Goppion Caffè per i suoi clienti.

La storica torrefazione con sede a Preganziol, nel trevigiano, ha ampliato l’e-commerce presente sul proprio sito internet:

ha introdotto una nuova proposta per appassionati e clienti interessati all’acquisto sia di capsule che di caffè macinati.

Si tratta di un servizio di abbonamento:

consente agli iscritti di accedere a pacchetti promozionali che prevedono uno sconto del 10% per la consegna del caffè ogni quattro settimane e dell’8% ogni otto settimane.

L’abbonamento consente così di risparmiare e di personalizzare gli ordini grazie ad un’ampia selezione di prodotti.

Le quantità e il periodo di consegna possono essere scelti nelle pagine delle singole referenze.

Per soddisfare tutti i gusti, infatti, sono disponibili le capsule di:

Nativo, Decaffeinato, Pregiato e Aromatico

insieme ai pacchetti da 250 grammi di Arabica Blend, Decaffeinato macinato, Nativo macinato, Qualità oro macinato e il pregiato Ja.Bl.Mo

anche nelle versioni in grani.

Il servizio è stato ideato anche per avere una maggiore continuità nella frequenza delle consegne: abbonandosi sul sito internet di Goppion Caffè, i clienti possono scegliere i prodotti e i periodi in cui riceverli a casa, il tutto usufruendo degli sconti loro riservati.

“L’idea di proporre questo servizio –

spiega Paola Goppion, responsabile comunicazione e marketing di Goppion Caffè –

è nata in quanto il caffè è un’abitudine consolidata, è il gesto con cui iniziamo le nostre giornate e, quindi, perché non togliersi definitivamente il problema di non averlo in casa?

Il vantaggio dell’abbonamento è innanzitutto quello di non doversi ricordare l’acquisto del caffè e poi, con l’iscrizione, si riceve immediatamente uno sconto:

più breve è la scadenza di consegna, maggiore è la convenienza.

L’abbonamento è flessibile in base alle esigenze del singolo cliente, si può disdire in qualsiasi momento e consente di portare a casa tutta la qualità del caffè Goppion”.

Per abbonarsi al servizio e per maggiori informazioni visitare il sito

www.goppioncaffe.it/abbonamento/