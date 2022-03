Golfo Aranci (SS) – Avviata la prima fase del progetto “Posidonia”

La Guardia Costiera ha partecipato, in data odierna, al progetto di Worldrise ed EarthEco, prima fase del progetto Posidonia. Dalle 09.30 alle 13.30, presso la Prima Spiaggia di Golfo Aranci (SS), gli studenti sono stati coinvolti nel progetto di educazione ambientale sulla Posidonia dove hanno imparato a monitorare la qualità dell’acqua e il suo legame con le piante marine, partecipando alla “Water Challenge”, incontrando e intervistando Philippe Cousteau Jr., e il team di EarthEcho International.

Gli studenti del territorio insieme ai partner, al comune di Golfo Aranci ed ai media hanno incontrato l’esploratore e ambientalista Philippe Cousteau Jr. e la scienziata esperta di conservazione marina Mariasole Bianco, alla scoperta dell’importanza della Posidonia oceanica per il Mar Mediterraneo.

advertisement

Con l’occasione, il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, TV (CP) Francesco D’Esposito, dopo un breve intervento sull’importanza dell’educazione ambientale, nonché la necessità di coinvolgere sempre di più i giovani alla cultura del mare, ha colto l’occasione per anticipare l’attività rivolta alle scuole primaria e secondaria che si svolgeranno il prossimo 11 Aprile, in occasione della giornata del mare.

L’ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, coordinato dal Direttore Marittimo CV (CP) Giovanni CANU, continua nelle attività di controllo ambientale per la tutela del mare. Per qualsiasi evenienza, si ricorda il numero blu gratuito 1530 per le emergenze in mare, oltre ai consueti mezzi di comunicazione.