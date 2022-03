“Gli eroi della Sardegna” al Teatro delle Saline di Cagliari

Domenica 20 marzo alle 17 (e in replica il 27 marzo sempre alle 17) sul palco del Teatro delle Saline di Cagliari il secondo appuntamento della rassegna “Famiglie a Teatro”, la compagnia Origamundi porta in scena “Gli eroi della Sardegna”. Lo spettacolo, come tutti gli altri in calendario per questa rassegna, è preceduto da “C’era una volta …” di Elisabetta Podda, con musiche dal vivo di Roberto Palmas: in queste brevi pièce una nonna racconta alcune delle fiabe più belle di Andersen e introduce i bambini in un mondo magico di parole e musica.

“Gli eroi della Sardegna”, ideato e diretto da Ivano Cugia con Erika Carta, Daniele Pettinau e Ivano Cugia, è uno spettacolo dedicato ai bambini e alle bambine e racconta i protagonisti della storia sarda. La narrazione è affidata alla curiosa professoressa Longobardi, che attraverso l’utilizzo di un fantascientifico macchinario per viaggiare nel tempo, “il simulatore di storia sarda”, incontrerà un Gran Sacerdote del popolo degli Shardana, un pastore nuragico inventore del canto a tenore, il soldato Josto figlio di Amsicora, l’affascinate giudicessa Eleonora d’Arborea. La scenografia è firmata da Ivano Cugia, i pupazzi sono di Daniele Pettinau.

Prossime ospiti della rassegna, che proseguirà ogni domenica al Teatro delle Saline fino al 1 maggio, le compagnie L’Effimero Meraviglioso e Anfiteatro Sud.

advertisement

La rassegna “Famiglie a Teatro” è supportata da Ministero per i Beni Culturali, la Regione Sardegna, il Comune di Cagliari e la Fondazione di Sardegna.