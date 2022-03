GF Vip: le sorelle Selassie le favorite per la vittoria finale, ma Davide Silvestri le tallona

GF Vip: tutto pronto per la semifinale del Grande Fratello Vip 6.

Tra i colpi di scena previsti questa sera, anche una sorpresa speciale per Lulù Selassié.

Ci saranno poi ben due eliminazioni definitive dal gioco.

advertisement

Ci sarà spazio anche per le vicende di Biagio e Miriana, Alfonso Signorini farà chiarezza sul rapporto tra i due ex coinquilini.

Per i bookie è Jessica Selassie la favorita per la vittoria del reality, a quota 2.10; inseguita da sua sorella Lulù, bancata a 2.55 – riporta l’Agenzia Agimeg.

Il trionfo di Davide Silvestri si gioca a 3.00. A seguire Sophie Codegoni (6.00), Delia Duran (7.00), Barù (15.00).

Quote in salita per Giucas Casella e Manila Nazzaro, per entrambi la vittoria vale 25.00.