GDF Savona. Trasferisce beni di società fallita per sottrarli all’Erario

GDF SAVONA: CONFERISCE I BENI Dl UNA SOCIETA’ FALLITA E Dl UNA DITTA INDIVIDUALE IN UNA SRL, PER SOTTRARSI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE.

DENUNCIATO UN IMPRENDITORE DELLA VALBORMIDA.

Militari del Comando Provinciale di Savona, nell’ambito della lotta

alla criminalità economico-finanziaria, nelle sue forme più insidiose

per l’economia legale, hanno portato alla luce il comportamento

illecito di un soggetto di Cairo Montenotte, che ha simulatamente

alienato i beni di una società dichiarata fallita dal Tribunale di

Savona, trasferendoli alla propria ditta individuale e poi ad una

S.r.l. a lui riconducibile, al fine di rendere inefficace la procedura

di riscossione coattiva dei debiti verso I’Erario.

In particolare, i finanzieri della Tenenza di Cairo Montenotte,

coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Savona, dopo accurata attività investigativa e dal successivo incrocio

dei dati acquisiti dagli Enti Pubblici, hanno approfondito la

posizione di un imprenditore Valbormidese, operante nella

commercializzazione e taglio di legname che, negli anni 2016 e 2017,

aveva omesso di versare I’IVA, motivo per cui nel 2019 era stato

destinatario di due iscrizioni a ruolo, per complessivi 220 mila euro.

Gli investigatori, nel corso degli accertamenti, hanno ricostruito la

situazione finanziaria e patrimoniale dell’imprenditore, analizzando

in particolare le vicissitudini delle imprese a lui riconducibili,

accertando che i beni confluiti nell’ultima società che aveva

costituito risultavano distratti dall’attivo di un’impresa dichiarata

fallita nel settembre 2016 dal Tribunale di Savona.

I beni in un primo momento, erano stati trasferiti alla propria impresa

individuale, quindi conferiti nel luglio 2017 ad una nuova S.r.l.,

appositamente creata per dare continuità all’attività imprenditoriale.

Ai Finanzieri è dunque apparso subito chiaro che il trasferimento dei

cespiti aveva il solo scopo di sottrarli all’attivo fallimentare ed

eludere la procedura di riscossione coattiva dell’Erario, in quanto

l’imprenditore ha continuato ad avere la piena disponibilità dei beni

strumentali simulatamente alienati.

Sottrazione fraudolenta delle imposte e autoriciclaggio

Considerato che i trasferimenti dei cespiti sono avvenuti nell’arco

temporale durante il quale era stato accumulato il cospicuo debito

verso l’Amministrazione Finanziaria, le Fiamme Gialle hanno denunciato

I’imprenditore all’Autorità Giudiziaria, la quale ha disposto il

sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni e valori nella

disponibilità del debitore fino alla concorrenza di 172 mila euro, in

relazione ai reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle

imposte e autoriciclaggio. Sono stati sottoposti a sequestro,

pertanto, beni mobili utilizzati nello svolgimento dell’attività

imprenditoriale ed il contenuto di conti correnti intestati

all’indagato.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari ed

i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità

dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione di merito

definitiva sulla responsabilità della persona sottoposta ad indagini.

L’attività svolta dalla Guardia di Finanza testimonia ancora una volta

l’impegno del Corpo a tutela dell’economia legale, per il corretto

svolgimento delle attività commerciali e per la tutela della libera

concorrenza.

C.Flammia