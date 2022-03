GDF Cagliari: funzionari pubblici “furboni”, 5,6mln di danno erariale

GDF CAGLIARI. ACCERTATI OLTRE 5,6 MILIONI DI EURO DI DANNI ERARIALI. DODICI

SOGGETTI SEGNALATI ALLA CORTE DEI CONTI.

In questo ambito, negli ultimi mesi, le Fiamme Gialle cagliaritane, sotto la direzione della locale Procura della Corte dei Conti, hanno condotto numerose attività di accertamento che hanno condotto alla rilevazione di danni erariali per 5.645.375 euro e alla segnalazione alla citata Autorità Giudiziaria Contabile di 12 responsabili.

Nell’ambito delle attività di servizio condotte in materia, i Finanzieri hanno esaminato le condotte di diversi pubblici funzionari, impiegati a diversi livelli e in diverse mansioni in plurimi settori della pubblica amministrazione.

L’attività degli ispettori ha rilevato negligenza e “furbate”

Le attività ispettive hanno dunque interessato diversi ambiti, da quello sanitario, a quello delle amministrazioni comunali, passando, inoltre, per il settore legato alle concessioni di gioco. In questi contesti, diverse, e in alcune circostanze particolari, le condotte illecite scoperte: da casi di assenteismo dissimulato con timbrature effettuate da colleghi, a incuria e conseguente logorio di beni di interesse pubblico; da ritardi nel pagamento di prestazioni sanitarie a ingiustificati rinnovi di concessioni per servizi di igiene urbana, a omessi versamenti di giocate del Lotto.

I responsabili dell’aver recato nocumento allo Stato mediante proprie condotte attive od omissive saranno adesso chiamati a risarcire il danno procurato attraverso l’alienazione coatta di beni nella loro disponibilità, quali fabbricati, terreni, quote societarie, auto e motoveicoli, nonché conti correnti, libretti di risparmio e conti titoli.