“Fogu”, il film documentario a Cagliari e Macomer

Oltre 20.000 ettari percorsi dal fuoco, in un susseguirsi di ore di indicibile dramma raccontato dai protagonisti nello scenario del grande incendio di luglio 2021 tra Montiferru e Planargia: boschi, uliveti, aziende agricole, allevamenti, tutta la flora e la fauna è coinvolta e devastata dall’evento, un’umanità lacerata dall’incredulità, dall’impotenza, dal dolore.

Il documentario FOGU di Ottavio Mura e Massimiliano Marraffa – prodotto da Helix Pictures in collaborazione con il fotografo del Montiferru – è il racconto di una inequivocabile storia d’amore, colto dai volti e dalle voci di chi è stato direttamente attraversato e stravolto nel quotidiano dal tragico incendio, e nei giorni immediatamente successivi all’evento drammatico. È un racconto in cui scorre la difficile e incredula constatazione della fine di un ciclo di vita che non può e non deve riguardare unicamente le popolazioni direttamente coinvolte nell’incendio, ma deve e può coinvolgere molti, quanti più possibili, soprattutto nel mantenimento di una memoria dei fatti e con il fine di una co-costruzione di una luce di speranza, una lezione grande, immensa, comunque unica, anche in termini di compartecipazione.

Attraverso la proiezione del documentario FOGU e il successivo dibattito aperto alla partecipazione del pubblico, si ripercorrono quelle tragiche ore che hanno segnato il destino di un territorio per i prossimi decenni: un appuntamento per ascoltare i racconti degli abitanti, degli allevatori, dei veterinari accorsi immediatamente a soccorrere le aziende, per comprendere e approfondire grazie alla presenza in sala degli esperti intervenuti nei territori.

Gli appuntamenti sono previsti nelle date:

9 marzo 2022 ore 18 presso la sede della Cineteca Sarda in viale Trieste 126, Cagliari

Organizza la Cineteca sarda in collaborazione con Helix Pictures

Interverranno dopo la proiezione del documentario:

Prof. Sergio Vacca – Segretario ISSLA, Istituto Sardo di Scienze, Lettere e Arti

Associazione Montiferru

Rete Montiferru e Planargia

Rete Nazionale Basta Incendi

Marco Efisio Pisanu

10 marzo 2022 ore 18 presso Centro Servizi Culturali ex Caserme Mura in viale Gramsci, Macomer

Organizza l’Unla Macomer in collaborazione con Helix Pictures

Interverranno dopo la proiezione del documentario:

Prof. Ignazio Camarda – Presidente ISSLA, Istituto Sardo di Scienze, Lettere e Arti

Associazione Montiferru

Rete Montiferru e Planargia

Marco Efisio Pisanu

L’ingresso è libero con obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.