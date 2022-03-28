Fermato per guida incerta, consegna la patente impolverata di cocaina

SERVIZIO RINFORZATO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO IN TUTTA LA PROVINCIA DI SASSARI: PATENTI RITIRATE, UN ARRESTO E DENUNCE.
DECINE DI PATTUGLIE HANNO EFFETTUATO POSTI DI CONTROLLO PER LE STRADE, ANCHE CON L’USO DI ETILOMETRI, ED HANNO VERIFICATO IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI VENDITA DI ALCOLICI AI MINORI NEI LOCALI PUBBLICI. PERSONALE IN BORGHESE HA INOLTRE OPERATO PER INTERCETTARE SPACCIATORI E CONSUMATORI DI SOSTANZE STUPEFACENTI, SOPRATTUTTO NEI LUOGHI FREQUENTATI DAI PIÙ GIOVANI.
NE È SCATURITO UN ARRESTO PER SPACCIO DA PARTE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL REPARTO TERRITORIALE DI OLBIA, NEI CONFRONTI DI UN GIOVANE OLBIESE CHE DETENEVA PIÙ DI 200 GR. DI MARIJUANA, ALTRI 200 GRAMMI SEQUESTRATI, CIRCA 20 PATENTI RITIRATE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PIÙ DI 300 PERSONE CONTROLLATE E QUASI ALTRETTANTI VEICOLI.
TRE PERSONE SONO STATE SEGNALATE ALLA PREFETTURA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. DI QUESTE SEGNALAZIONI, UNA È STATA CONSEGUENZA DI UNA MOSSA POCO CAUTA DI UN AUTOMOBILISTA: ALL’ATTO DI CONSEGNARE LA PATENTE AL POSTO DI CONTROLLO, SOPRA IL DOCUMENTO I MILITARI HANNO NOTATO DEI RESIDUI DI POLVERE BIANCA CHE HANNO LASCIATO POCO SPAZIO A DUBBI: SEGNALATO PER USO DI COCAINA.