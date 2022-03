Fermato a Quartu senza patente, portava con sé marijuana

Ieri a Cagliari al termine di alcuni accertamenti e di un intervento su strada, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà per il reato di guida senza patente con recidiva, un 22enne di Quartu Sant’Elena, disoccupato, già noto per precedenti denunce. Alle precedenti ore 5,30 il giovane, controllato in via Mercalli alla guida di un’autovettura Fiat Punto a lui intestata, è risultato essere sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita. A seguito di ulteriori accertamenti è emerso che lo stesso era già stato sanzionato per la medesima violazione nel mese di febbraio scorso. In una successiva perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di 2,6 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, dichiarata per uso personale, e verrà pertanto segnalato alla Prefettura di Cagliari in quanto assuntore di stupefacenti, per le conseguenti sanzioni amministrative. Il veicolo e la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. L’autorità giudiziaria e la Prefettura di Cagliari sono state informate ciascuna per gli aspetti di propria competenza.