“Feminas de oje 2022” in diretta sulla piattaforma zoom.us

In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, universalmente riconosciuta come giornata della donna, l’evento “Feminas de oje 2022”, che andrà in diretta sulla piattaforma zoom.us, e replicato sulla piattaforma TV “Ajò Noas” e sulla piattaforma Facebook “Distanti ma uniti. Casa Sardegna on line“.

Ore 14:00 Italia – Ore 10:00 Argentina – Ore 21:00 Shanghai – Ore 22:00 Tokio

Porteranno il loro saluto l’Assessora Alessandra Zedda, Vicepresidente Regione Autonoma della Sardegna, il Presidente F.A.S.I. Bastianino Mossa e Rita Danila Murgia Coordinatrice Nazionale donne F.A.S.I.

L’incontro avrà come facilitatrice e conduttrice la responsabile donne F.A.S.I. Circoscrizione Centro Sud Nicoletta Menneas.

Come con l’evento “Feminas de oje 2021” abbiamo voluto ripeterci e cimentarci anche questo anno mantenendo la struttura proposta l’anno scorso. L’8 marzo è la giornata internazionale della donna e nell’occasione celebriamo i progressi nell’ambito economico politico e culturale femminile. Abbiamo pertanto chiesto a donne sarde, che si sono fatte strada in ambiti, prevalentemente ancora oggi occupati da uomini, di testimoniare la loro esperienza, le difficoltà incontrate e i successi raccolti nel realizzarsi in questi luoghi di vita, superando giudizi e pregiudizi.

Programma

Breve introduzione su “Storia della Giornata della Donna” presentata dalla Dott.ssa Vittoria Tola .

Intermezzo musicale con la cantautrice Claudia Aru.

– Per il settore Cultura presentazione dell’artista Dina Montesu e letture dal libro di Pierina Cilla a cura Maria Vittoria Migaleddu e Maria Rosalba Mereu;

– Per il settore Imprenditoria Daniela Ducato Fondatrice filiere Industrie Verdi EDIZERO ci parlerà delle innovazioni per la salute del pianeta e delle donne e l’ Avv. Daniela Addis, titolare dello studio legale “Ambiente &Mare” ci parlerà del premio “Bando Donne di Mare 2022”.

– Per il settore Tradizioni Maria Corda ci parlerà della attività svolta con i bachi da seta a Orgosolo e Giulia Puddu che testimonierà la sua esperienza come “amazzone” de s’ARDIA di Sedilo.

La musica e la voce di Claudia Aru concluderà l’evento.

Si ringrazia, oltre alle gradite ospiti , per la collaborazione alla costruzione e realizzazione dell’evento i circoli Acrase Maria Lai di Roma, il Circolo 4 mori di Ostia,Il circolo Acsit di Firenze,il Circolo Peppino Mereu di Siena,il circolo Shardana di Perugia, il Circolo Dimonios di Abruzzo e Molise.

Per le credenziali per la Piattaforma zoom.us contattare la mail :casasardegnaonline@gmail.com