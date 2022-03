Febbre da Masterchef: Lo show che ispira gli italiani in cucina.

Secondo l’indagine di QualeScegliere.it, planetarie, macchine per il sottovuoto e frullatori sono gli elettrodomestici più cercati, ma in una cucina da vero chef non devono mancare roner e termometri digitali

Tanta attesa per la finale dell’undicesima edizione di Masterchef e anche quest’anno il cooking show ha registrato un elevato seguito già dalla prima puntata. Gli svariati blog di cucina e i numerosi talent show appassionano sempre più gli italiani: molti hanno così ripreso ad indossare il grembiule mettendosi alla prova tra fuochi e fornelli e riscoprendo una tradizionale passione. Chi cucina necessita però di specifici utensili professionali e, per realizzare alcuni piatti, è indispensabile avere a disposizione gli elettrodomestici adatti: dai più comuni frullatori ad immersione ai più ricercati termometri da cucina e roner.

Non solo donne in cucina: uomini e giovanissimi sempre più interessati al cooking

Le prime vere fan di ricette e segreti in cucina sono da sempre le donne. Però, come emerge dall’analisi di QualeScegliere.it, il primato del gentil sesso ha un esiguo vantaggio sulla quota azzurra, raggiungendo solo il 51% sul totale* delle visite negli ultimi 16 mesi. Analizzando l’andamento mensile, a febbraio 2021 si è registrata la quota massima di gradimento femminile, arrivata al 57%; di contro l’interesse minimo (42%) si è visto a novembre 2020.

Per quanto riguarda l’età degli appassionati di cooking, sono soprattutto i giovani a navigare sul web alla ricerca di spunti e suggerimenti: infatti circa la metà (48%) delle visite totali* proviene da utenti con età compresa tra i 18 e i 34 anni. Analizzando l’andamento mensile sorprende l’incremento di interesse da parte dei giovanissimi (18-24 anni): dalla quota dell’8% di novembre 2020 si è passati al 28% di maggio 2021. Cala, invece, l’interesse della fascia più matura (35 – 44 anni): dal 27% di novembre 2020 si è passati al 17% di ottobre 2021.

Elettrodomestici e utensili per veri esperti

Fra gli strumenti più in voga spiccano le planetarie, sempre pratiche e multifunzionali: negli ultimi 16 mesi la guida dedicata a questo elettrodomestico ha totalizzato oltre 122 mila visite. Kenwood Chef XL Titanium KVL8320S e KitchenAid Artisan 5KSM125 sono tra le più desiderate. Con una votazione di 9 punti su 10, assegnati dal team di esperti di QualeScegliere.it, la Kenwood KVL8320S si aggiudica il primo posto in classifica, con un prezzo a partire da 503 euro. Segue la planetaria di KitchenAid che si aggiudica il riconoscimento per il miglior rapporto qualità-prezzo (a partire da circa 470 euro).

Attirano l’interesse degli italiani anche le guide dedicate alla scelta delle macchine per il sottovuoto (circa 49 mila visite nel periodo in esame), dei frullatori ad immersione (oltre 41mila visite) e dei roner (circa 20mila).

Kenwood HDP404WH Triblade è il miglior frullatore ad immersione: dotato di tre lame ed un ampio e versatile kit di accessori, è disponibile a partire da 71 euro.

Per la buona riuscita della cottura di alcune pietanze non bisogna sottovalutare la scelta di roner e termometri da cucina, un tempo tra gli utensili utilizzati solo dagli addetti ai lavori.

Il roner è un termometro specifico per la cottura sottovuoto che consente di impostare e mantenere costante la temperatura del liquido di cottura, così da cuocere il cibo in modo omogeneo. Il prezzo varia tra i 61 e i 150 euro, a seconda delle caratteristiche. Anche tra i termometri da cucina la scelta è davvero ampia e dipende sia dal tipo di preparazione dei piatti che dagli ingredienti utilizzati: è disponibile un’ampia gamma di modelli che vanno da quelli analogici tradizionali a quelli più evoluti in formato digitale (ad inserimento, a sonda e persino ad infrarossi).

L’interesse per la scelta di elettrodomestici e utensili è stato particolarmente elevato nell’autunno – inverno 2020. Il maggior interesse degli italiani per i frullatori ad immersione è stato registrato a novembre 2020, per le altre guide, invece, il picco si è raggiunto a dicembre dello stesso anno. Durante i mesi estivi l’interesse cala progressivamente raggiungendo il minimo a luglio 2021 (rispetto al periodo preso in esame).