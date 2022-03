Fare impresa? Sì, grazie! A Lanusei i risultati del progetto Homo Faber.

Venerdì 25 marzo 2022 ore 16.00 nella sala consiliare del Comune di Lanusei incontro su formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa.

Arzana 23.03.2022 -Prima presentazione pubblica del progetto Homo Faber, il piano per l’impresa del Gal finanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 che ha promosso il lavoro autonomo in Ogliastra. Per incontrare tutti i protagonisti e gli esperti del progetto è stata scelta a Lanusei la sala consiliare del Comune in Via Roma dove il Gruppo di Azione Locale e l’Agenzia Formativa R&M Servizi illustreranno la parte del piano dedicata alla creazione e all’accompagnamento alla creazione d’impresa riservata ai 60 disoccupati diventati protagonisti di Homo Faber. All’incontro prenderanno parte anche gli esperti del settore provenienti dalle istituzioni, dalle agenzie di formazione e dagli istituti che “fanno impresa” in Italia.

<< Homo Faber è una risposta seria e concreta all’emergenza lavoro, la più grave che abbiamo in Sardegna – dice il presidente del Gal Vitale Pili – un progetto che nasce da un percorso di grande impegno che ha goduto dell’affiancamento di esperti del settore e che ha un obiettivo preciso: creare lavoro autonomo ispirare la nascita di nuove imprese ma con risultati duraturi nel tempo in termini di occupazione>>.

<<Il progetto Homo Faber – dice Rocco Meloni di R&M Servizi – è stato un percorso altamente innovativo, programmato dalla RAS e gestito d’intesa da R&M Servizi e GAL dell’Ogliastra. E’ innovativo e direi rivoluzionario perché invece che investire su una qualifica ha promosso la mentalità dei giovani ogliastrini, ai quali è stato proposto di pensare da imprenditori valorizzando le specificità ambientali, enogastronomiche, artigianali e turistiche del territorio>>.

Il progetto ha portato all’avvio di start up nei settori agricolo, artigianale e turistico ed ha previsto la selezione di 60 disoccupati, che hanno preso parte a un percorso di affiancamento della durata di 120 ore che si è articolato nella trasmissione delle conoscenze e competenze imprenditoriali di base, della formazione e definizione del business plan fino alla definizione del piano di marketing e alla scelta della forma giuridica e quindi dell’avvio dell’attività aziendale.

<<Per me Homo Faber è stato un’opportunità, un trampolino di lancio – dice Daniela Più, 44 anni corsista di Tortolì e ora imprenditrice del settore ittico –una esperienza fondamentale e sviluppata in maniera perfetta per me che volevo avviare un’azienda ma non avevo le conoscenze per farlo. Ora posso dire con certezza di avere avuto una preparazione che mi permette di lavorare il pesce, affumicarlo con aromi naturali e aprirmi al mercato>>.

<< Il corso mi è stato molto utile sia nella fase di formazione, di consulenza e finanza agevolata – dice Antony Sodde, 30 anni di Villagrande Strisaili – Homo Faber mi ha consentito di avviare la mia attività di guida turistica certificata che si completerà poi nella realizzazione di nuove forme di escursionismo nelle località balneari e montane della nostra isola>>.

Diciannove le idee progettuali hanno visto la luce o sono in corso di realizzazione grazie al progetto “Homo Faber” che ha avuto la funzione strategica di ispirare nuove idee e affiancare le imprese del futuro sia nella fase di ideazione, organizzazione e realizzazione nei settori più forti del tessuto produttivo locale.

Nella giornata di presentazioni di Homo Faber saranno evidenziati i risultati finali del progetto, saranno raccontate le esperienze dirette dei protagonisti diventati imprenditori e grazie alla presenza degli esperti del settore verranno altresì individuati i futuri strumenti indispensabili alla continua creazione di nuove imprese.