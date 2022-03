Fabrizio Barca, presenta il suo nuovo libro: “Disuguaglianze conflitto sviluppo, la pandemia, la sinistra e il partito che non c’è un dialogo con Fulvio Lorefice”

Lunedì 7 marzo a Sa Manifattura a Cagliari, alle 19:00 si parlerà con l’autore e altri ospiti di diseguaglianze nelle diverse dimensioni di genere, ambiente e razza.

«La politica è stata sospinta a trasferire e nascondere le decisioni nella “tecnica”. Lo ha fatto come se si potesse ignorare che dietro ogni decisione c’è sempre anche un giudizio di valore. Possiamo renderlo esplicito, questo giudizio, facendone il cuore del processo democratico, elettivo e deliberativo. Oppure possiamo nasconderlo, raccontando che non ci sono alternative. Qui sta l’origine della sfiducia diffusa. Qui il cambiamento radicale da compiere, attraverso pubblico dibattito, conflitto, alleanze, compromessi. Questi sono i passi del cambiamento, della svolta radicale di cui c’è bisogno. Per affrontare, per intersecare le quattro forme di subalternità da cui emanciparsi: di classe, di genere, di razza e ambientale». Fabrizio Barca

Cagliari, 2 marzo 2022 – Malik ETS, insieme a Donzelli Editore e in collaborazione con OpificioInnova e Libreria Edumondo, promuove per lunedì 7 marzo, alle ore 19:00 presso Sa Manifattura a Cagliari, la presentazione del libro “Disuguaglianze Conflitto Sviluppo. La pandemia, la sinistra e il partito che non c’è. Un dialogo con Fulvio Lorefice” di Fabrizio Barca. L’incontro sarà l’occasione per parlare con l’autore e alcuni ospiti di disuguaglianze nelle diverse dimensioni di classe, genere, ambiente e razza.

Con la moderazione della giornalista Paola Pintus, interverranno Barbara Argiolas – CEO di Tools e consulente strategico territoriale, Ester Cois – ricercatrice in Sociologia dell’Ambiente e Delegata Pro-Rettorale per l’Uguaglianza di Genere dell’Università di Cagliari, Roberto Murru – Direttore generale di Area Blu S.p.A., società in house del Comune di Imola e della Città Metropolitana di Bologna, Stefano Rombi – ricercatore in Scienze Politiche e Sociali e assessore ai Lavori pubblici, Urbanistica, Bilancio del Comune di Carloforte e Laura Stochino – insegnante e attivista, tra i fondatori dell‘Associazione Culturale Antonio Gramsci Cagliari. L’attrice Luisa Massidda leggerà alcuni brani dal testo di Fabrizio Barca.

L’Ingresso è libero con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti, su https://www.eventbrite.it/e/268147655857. Ingresso e controllo GP ore 18:30 – inizio evento ore 19:00

I libri di Fabrizio Barca si potranno Acquistare in sala presso il bookshop temporaneo di Edumondo. Si replica a Nuoro, martedì 8 marzo alle ore 16:00, nella sala riunioni di ExME in Piazza Mameli con l’autore, la moderazione di Massimiliano Rais (giornalista del Gruppo Unione Sarda) e gli interventi di Andrea Soddu (Sindaco di Nuoro), Monica Corimbi (attrice di BocheTeatro), Silvia Meloni (dirigente scolastico I.I.S. Ciusa) e Daniela Falconi (Sindaco di Fonni).

La presentazione del libro e il dibattito seguono l’evento Alleanze educative – Esperienze a confronto che si terrà il 7 mattina dalle ore 11 presso il Centro Culturale il Lazzaretto di Cagliari e per il quale Malik ETS ha chiamato a raccolta esperti, operatori della cultura e della scuola e amministratori per parlare con Fabrizio Barca, Marco Rosi Doria, Presidente dell’Impresa Sociale Con i Bambini e Francesco Feliziani, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del contrasto alle disuguaglianze in educazione e del valore delle esperienze di luogo per orientare le politiche pubbliche. Ingresso a inviti o con prenotazione: segreteria@associazionemalik.it