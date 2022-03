Ex Ilva (Ugl):” Ancora un rinvio, non ci sono le condizioni per un accordo”.

“L’incontro per l’Ex Ilva svoltosi presso la sede del Ministero del lavoro, derivante dal proseguo dell’esame congiunto art. 24 del d.lgs,n 148/2015, avviato in data 16 marzo, per l’Ugl ad ora non ci sono le condizioni per un accordo e lunedì p.v. riteniamo che sia l’ultima chiamata”

Lo dichiara Daniele Francescangeli Vice Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici con delega alla siderurgia, Alessandro Dipino della segreteria e rsu di Taranto unitamente a Concetta Di Ponzio, coordinatrice territoriale di Taranto.

“Durante l’incontro abbiamo espresso la massima disponibilità , qualora ci fosse un’assunzione dì responsabilità e massima trasparenza da parte dell’azienda, partendo dagli obiettivi proposti in fase dì esame preliminare, in riferimento ai tempi, i numeri e la richiesta dì integrazione salariale: come organizzazione abbiamo fatto un percorso sposando le richieste dei lavoratori in virtù dì quello fatto sino ad oggi, ovvero mancanza dì una corretta rotazione e riorganizzazione.

Ribadiamo l’esigenza dì rivedere tutto il percorso fatto sino ad oggi ridiscutendo il processo e l’esecuzione dell’ammortizzatore sociale, sottolineando non supportabile una Cigs in questo momento per il trascorso dì questa azienda. Serve – concludono i sindacalisti Ugl – uno strumento che dia la possibilità dì gestire in forma partecipata e non gestita unilateralmente”.