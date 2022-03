Eventi. Il Fine Settimana in Marmilla di domenica 6 marzo

IL FINE SETTIMANA IN MARMILLA DI DOMENICA 6 MARZO A BARUMINI, SANLURI, SIDDI, VILLAMAR E VILLANOVAFORRU.

L’archeologia e la solidarietà. Ma anche cultura, tutela dell’ambiente e il ricordo del padre del turismo culturale nelle zone interne in Sardegna.

Un altro fine settimana denso di appuntamenti nei diciotto comuni dell’Unione “Marmilla” con alcune anticipazioni anche per la prossima settimana.

Buon weekend a tutti nella nostra Marmilla.

EVENTI E INIZIATIVE

BARUMINI Da ieri, mercoledì 2 marzo, una nuova importante mostra nel centro “Giovanni Lilliu” grazie alla Fondazione Barumini, Comune. Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Cagliari e Soprintendenza. Proprio ieri mattina taglio del nastro per l’esposizione “Thesaurus. Il patrimonio usurpato”. Il progetto è nato per sensibilizzare i cittadini sui temi della salvaguardia e tutela dei beni culturali. In mostra antichi e inediti reperti recuperati nelle operazioni dei Carabinieri. Coinvolte anche le scuole isolane. La mostra sarà visitabile tutti i giorni della settimana con orario continuato dalle 10 alle 17,30.

DONAZIONI SANGUE Due nuove giornate dedicate alla solidarietà e alla raccolta di sacche di sangue grazie all’impegno dei volontari delle sezioni locali dell’Avis. Domani venerdì 4 marzo dalle 8 alle 12 in piazza San Pietro a Sanluri e sabato 5 marzo dalle 8 alle 12 a Siddi.

VILLANOVAFORRU Domani, venerdì 4 marzo, cittadini ancora una volta protagonisti nella salvaguardia delle antiche varietà di albero da frutto. Inizierà alle 9,30 nella località del piano di zona, in viale dei Caraibi, la quinta edizione della giornata dell’innesto, organizzata dalla compagnia barracellare, Pro loco, cooperativa “Turismo in Marmilla”, azienda agricola “Sa Laurera” con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Nel corso della mattinata saranno eseguiti innesti di piante da frutto con la collaborazione e la guida di esperti, che illustreranno le tecniche degli stessi innesti. A fine lavoro pausa di ristoro con “su murzu”, tipica colazione contadina.

SCAVI ARCHEOLOGICI Domani, venerdì 4 marzo, terza conferenza del ciclo “Marmilla e dintorni, le più recenti scoperte archeologiche”, iniziativa di Fondazione Barumini Sistema Cultura e Soprintendenza. Alle 17,15 nel centro “Giovanni Lilliu” di Barumini Elisa Pompianu parlerà de “Gli scavi della necropoli punica di Villamar”. Ingresso libero su prenotazione al numero 070/9368128.

VILLAMAR Sabato 5 marzo dalle 16,30 alle 18,30 nella biblioteca comunale “Incontri di lettura espressiva” con l’attore villamarese Fausto Siddi, proposto dalla stessa biblioteca e dal Comune. L’incontro è aperto da tutti, dai 18 anni in su. Per informazioni e iscrizioni: 07093069317 e 07093069318.

RICERCA LAVORO Nuovo appuntamento con il laboratorio esperienziale sulla ricerca del lavoro mercoledì 9 marzo dalle 15 alle 18 a Villanovaforru. L’iniziativa dello sportello territoriale “Informaorienta Giovani” svilupperà il tema “Dalla redazione del curriculum vitae alla simulazione del colloquio di lavoro”.

SANLURI Ricordare il padre del turismo culturale in Sardegna. Lo farà di nuovo il Rotary Club Sanluri Medio Campidano, che ha bandito la sesta edizione del premio “Giovanni Pusceddu” dedicato alla figura del fondatore e primo presidente del Consorzio Sa Corona Arrubia e storico sindaco del Comune di Villanovaforru. Il premio viene assegnato “all’ente, studioso, tecnico, operatore economico, scrittore, artista che con la propria opera, iniziativa o intervento abbia contribuito o contribuisca alla valorizzazione della vasta area del Medio Campidano, Guspinese e Marmilla e, in genere, del territorio nel quale opera il Club, al suo progresso economico, sociale e culturale, alla sua migliore conoscenza in Italia e nel Mondo”. Proposte dei candidati entro il prossimo 30 marzo. Un’apposita commissione vaglierà le diverse segnalazioni pervenute e assegnerà il premio al migliore candidato.

