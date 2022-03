ETJCA alla prima edizione 2022 della Coding Challenge Week: la fiera del lavoro online dedicata agli IT Junior

ETJCA – Agenzia per il lavoro, tra i primi dieci player del mercato, partecipa alla prima edizione 2022 della Coding Challenge Week, che si terrà dal 04 all'08 aprile e vedrà protagonisti i giovani developer con le competenze adeguate a ricoprire un ruolo da protagonisti nel vasto mondo IT.

La Coding Challenge Week, gratuita e digitale, si svilupperà nell’arco della settimana prevedendo sfide, colloqui, momenti di orientamento e incontri con le aziende con l’obiettivo di mettersi in gioco, ottenere consulenze di carriera one to one, avere visibilità sui canali social dell’evento e farsi notare, con l’eventualità di vincere i premi in palio. L’evento si svolgerà su una piattaforma dedicata previa registrazione sul sito: https://www.digitalrecruitingweek.it/coding-challenge-week-001/

I partecipanti saranno chiamati a confrontarsi su 3 challenge della durata di circa 40 minuti ciascuna, con focus sui seguenti linguaggi di programmazione:

1. DATA MANAGEMENT (Phyton)

2. FULLSTACK DEVELOPER (C#, PHP, e Javascript)

3. FRONTEND DEVELOPER (Angular e Java)

Si tratta di sfide, da risolvere nel minor tempo possibile, rivolte a IT Junior per testare le loro competenze informatiche: tutti gli iscritti si sfideranno a colpi di codice e avranno l’opportunità di vincere fino a 1000€ in buoni Amazon.

Al termine dell’evento verrà stilata la classifica conclusiva e avranno inizio gli incontri con i selezionatori delle aziende partecipanti.

ETJCA, attraverso la partecipazione alle principali fiere di settore, è vicina a chi è alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa, dando voce ai giovani talenti e supportandoli con una formazione adeguata per costruire concrete opportunità di carriera, approcciandosi con la massima trasparenza, correttezza e rispetto dell’individuo, valori che da sempre contraddistinguono l’azienda.

Per maggiori informazioni e per visualizzare le offerte di lavoro che ETJCA propone nei settori IT: https://www.digitalrecruitingweek.it/etjcaccw_001/

ETJCA è un’agenzia per il lavoro, interamente italiana e indipendente, che offre servizi all’avanguardia per le aziende e le persone, dotata della certificazione SA8000 e del “QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE” UNI EN ISO 9001.

Fondata nel 1999, ha ampliato la sua presenza sul territorio nazionale grazie a una costante crescita, arrivando oggi a più di 70 filiali in tutta Italia. Somministrazione del lavoro, staff leasing, apprendistato professionalizzante, ricerca e selezione del personale, politiche attive del lavoro, attivazione di tirocini extracurricolari, formazione, collocamento mirato, outsourcing, gestione del welfare aziendale e delle risorse umane nell’ambito del settore pubblico sono i principali servizi quotidianamente messi a disposizione di aziende, clienti e persone in cerca di lavoro.

ETJCA è l’unica agenzia per il lavoro italiana ad aver stretto un accordo di collaborazione con la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro: tale esclusiva consente a questa categoria di professionisti di mettere a disposizione dei propri clienti un’offerta di servizi completa, integrandola con la somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato.