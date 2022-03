ERSU SASSARI ADERISCE ALLA GREEN FOOD WEEK

In mensa menu a minore impatto ambientale nella giornata di giovedì 10 marzo.

Ersu Sassari ha aderito alla Green Food Week, in programma dal 7 all’11 marzo.

L’evento, promosso da FoodInsider – l’osservatorio sulle mense scolastiche d’Italia e impegnato da anni nella promozione di una ristorazione buona, sana e sostenibile – ha come obiettivo stimolare le istituzioni a preferire menu a minore impatto ambientale.

advertisement

Ersu Sassari, insieme ad altri enti aderenti all’iniziativa su tutto lo stivale, proporrà variazioni di menu nella refezione scolastica durante la settimana dal 7 all’11 marzo, modificando, in particolare, quello di giovedì 10 marzo, giornata culmine dell’evento, in concomitanza con l’iniziativa di Caterpillar M’illumino di meno, la campagna radiofonica di Rai Radio 2 che dal 2005 si dedica al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. Oltre a spegnere le luci e quindi mettere attenzione almeno per un giorno sullo spreco energetico, in molte città si è voluto aggiungere l’impegno a consumare cibo più sostenibile per rendere, nel caso specifico, studenti e studentesse – o cittadini e cittadine più in generale – maggiormente consapevoli e responsabili del peso che l’alimentazione ha sul Pianeta e sulla salute.

Un menù studiato per un basso impatto ambientale

Giovedì ecco quale sarà il menu studiato dagli chef di Ersu Sassari per essere in linea con l’iniziativa: per il pranzo ravioli al pomodoro e pasta alle melanzane come primi, polpette di legumi, Insalata di ceci, pecorino, pomodoro fresco e finocchietto selvatico e melanzane alla campagnola con pomodoro e grana come secondi, mentre per contorno Insalata mista e patate al forno; a cena verranno proposti gnocchi di patate ai 4 formaggi e zuppa di lenticchie, hamburger di ceci, tortino di verdure e zucchine gratin con insalata verde, verdure al vapore e mais.

Sul sito foodinsider.it verranno conteggiati il totale dei pasti sostenibili serviti nella Green Food Week da tutti i partecipanti all’iniziativa, che già sono stimati in migliaia di pasti nell’arco della settimana di interesse.