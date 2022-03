Ercole Olivario: in finale a Perugia 12 oli sardi

Ercole Olivario: è giunto alla sua trentesima edizione l’Ercole Olivario, il concorso nazionale riservato ai produttori di olio di alta qualità italiano che sabato 26 marzo decreterà i vincitori nell’evento organizzato, come di consueto, a Perugia.

Una selezione tra 110 oli finalisti, prodotti da 96 aziende provenienti da 15 regioni d’Italia per il premio indetto da Unioncamere.

In collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, i ministeri delle Politiche Agricole e dello Sviluppo Economico e il sostegno di Unaprol e Italia Olivicola.

E anche in questa occasione, cui hanno preso parte un gran numero di oli sardi, tra i finalisti ci sono 12 i prodotti dell’Isola (7 della provincia di Sassari) che hanno superato la selezione regionale.

Un gran bel risultato che testimonia la qualità delle produzioni locali.

Alla finale sono stati ammessi: l’Accademia Olearia di Alghero nelle categorie dop e extra.

Per la categoria Dop:

Antonello Fois di Alghero, Domenico Manca di Alghero, Soc. Coop. Olivicoltori valle del Cedrino di Orosei, C.O.PAR Soc. Coop. Agricola Dolianova.

Per la categoria extra:

Azienda agricola Sartore di Alghero, Azienda agrobiologica Brozzu di Castelsardo, Laura Moretti di Ittiri, Frantoio Artigiano Chisu di Orosei, Masoni Becciu di Deidda Valentina di Villacidro, Olivicoltori Oliena S.C.A. di Oliena.

Nell’ambito del premio, per valorizzare le realtà che investono in oleoturismo, è stata istituita una menzione speciale in ricordo di Giorgio Phellas, organizzatore dell’Ercole Olivario fin dalla sua prima edizione.

Verrà realizzato inoltre l’Albo d’Oro dedicato a tutti i produttori che in questi 30 anni di Ercole Olivario hanno vinto il concorso.

Numeri importanti, visto che dal 1993 a oggi sono state 9.914 le etichette iscritte, per un totale di 2.168 campioni di olio finalisti; 343 i premi assegnati e 178 le aziende premiate.