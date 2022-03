Emergenza Ucraina: Noa al Conservatorio di Milano

L’artista israeliana al Conservatorio Verdi di Milano per sostenere le attività di aiuto e assistenza destinate ai profughi ucraini

Una serata in nome della solidarietà e della pace in compagnia di una voce straordinaria.

È il concerto che Noa terrà sabato 7 maggio 2022 alle ore 21 al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano (via Conservatorio 12).

Concerto a sostegno di Opera San Francesco per i Poveri onlus.

La celebre artista israeliana porterà sul palco i temi che da sempre contraddistinguono la sua produzione artistica e che oggi sono più attuali che mai:

la compassione, l’amore e il rispetto per il prossimo saranno al centro di un appuntamento dedicato all’emergenza Ucraina.

I fondi raccolti contribuiranno infatti alle attività di Opera San Francesco destinate ai profughi ucraini sia qui a Milano dove si sono rifugiati sia nel loro paese.

Insieme al suo storico trio di musicisti – Gil Dor alla chitarra, Ruslan Sirota al pianoforte, Omri Abramov al basso e sax – Noa proporrà un percorso musicale attraverso le sue canzoni più famose.

A partire dal disco Noa, prodotto da Pat Metheny nel 1994, fino agli ultimi album Letters to Bach e Afterallogy, il concerto si snoderà tra passato e presente per celebrare i trent’anni di carriera internazionale dell’artista, iniziata proprio in Italia, a Catania, nel 1992.

Impegnata dal 1959 a Milano nell’assistere tutti coloro che hanno bisogno di aiuto, in queste settimane OSF, come sempre, apre le sue porte anche a donne, uomini e bambini in fuga dalla guerra, garantendo non solo una risposta ai bisogni primari – un pasto caldo, una doccia e abiti puliti – ma anche conforto, ascolto e attenzione.