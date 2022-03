Elmas – Riparte la Stagione di “Abaco Teatro” al Teatro Comunale Maria Carta .

Domenica 20 Marzo riprende la Stagione Teatrale di Abaco al Teatro Comunale Maria Carta di Elmas, dopo l’interruzione a gennaio causata dal Covid. Si riparte con 3 appuntamenti la domenica alle 19.30 che toccano tre temi importanti, specialmente in questo difficile periodo, temi che vengono proposti con la forza dell’ironia: il rispetto e la tutela della natura e dei suoi abitanti con lo spettacolo Cappuzzetto Rozzo dedicato ai bimbi e famiglie; lo sconvolgimento delle vite degli ebrei rappresentati da due eroici comici amatissimi dal pubblico in teatro e nel cinema, travolti dalla seconda guerra mondiale e dall’esercito nazista manovrato da Hitler, con L’Ultima Risata; infine le donne che, con ironia, ridono di se e fanno ridere, fra musiche originali con lo spettacolo Frammenti Rosa.

Domenica 20 marzo Abaco Teatro presenta “Cappuzzetto Rozzo” scritto e diretto da Rosalba Piras in scena con Tiziano Polese e Antonio Luciano in una versione moderna e divertente della celebre fiaba. Quasi un musical per una rilettura in chiave ecologica, a misura di grandi e piccini, della storia della bambina inviata dalla madre a casa della nonna con un cesto pieno di leccornie.

Ma Cappuzzetto è in realtà una ragazzina prepotente e distratta e nell’attraversare il bosco «calpesta prati e fiori, lancia sassi agli uccellini, mangia caramelle e merendine gettando via gli involucri, fino a che da un cespuglio… spunta il LUPO!». Grazie a quell’incontro, dopo mille avventure e alla magia di un sogno, la bambina capirà il linguaggio di piante e animali e imparerà a conoscere e rispettare la natura

Si prosegue Domenica 27 marzo con “L’Ultima Risata” di Abaco Teatro.

Scritto e diretto da Rosalba Piras e Tiziano Polese in scena nei panni degli attori ebrei Max Ehrlich e Camilla Spira, famosissimi negli anni dal 1920 al 1944, e racconta le loro sorti e quelle di altri famosi comici ebrei ai quali si deve negli anni ‘30 la grandezza leggendaria del cabaret berlinese.

In gran parte ebrei, come ebreo era il colore del loro umorismo, la sorte di questi artisti è segnata dall’avvento di Hitler al potere. L’evocazione del repertorio storico fatto di sketch degli anni ’30-’40, video originali, canzoni e balli yiddish, dal cabaret comico tedesco ricco di ballate, che i protagonisti interpretano cantando anche in lingua francese, tedesca e yiddish con lo sfondo di rari video originali montati da Tonio Cireddu.

Gli avvenimenti storici, la loro passione per il teatro, le loro testimonianze, il loro tormentato vissuto, sono scanditi anche dallo scambio di lettere che intercorreva fra i due artisti. I due comici cabarettisti ebrei sono passati così dai palcoscenici di tutta Europa ai campi di concentramento senza mai lasciare la loro arte, fino alla fine.

La Stagione si concluderà Domenica 3 aprile con “Frammenti Rosa” di Bocheteatro

Di e con Monica Corimbi – Musicisti Omar Bandinu e Fabio Coronas.

Uno spettacolo vivace e ironico sulle donne che sanno ridere di se stesse e fanno ridere. Le avventure amorose raccontate forniscono lo spunto per affrontare le dinamiche di coppia con un linguaggio giocoso e irriverente, per scongiurare e condannare la violenza. La vicinanza che si crea con il pubblico innesca un clima di divertimento condiviso e crescente complicità. La musica dal vivo è il terzo narratore che fa vibrare altre corde. Corde sulle quali è più facile dire: ah, l’amore!

La Stagione del Teatro di Elmas è organizzata da Abaco Teatro con la direzione artistica di Rosalba Piras, con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, il sostegno della Fondazione di Sardegna e il Patrocinio del Comune di Elmas.

Ingresso su prenotazione al 3478928141 – o e-mail aabaco@gmail.com