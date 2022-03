Elezioni RSU Aorn Caserta. In campo Marinella Laudisio

Alle spalle una lunghissima militanza nella compagine politica del centrodestra di Terra di lavoro e un trentennale impegno nel sociale dove ancora ricopre il ruolo di presidente nazionale di un’associazione che si occupa di ecologia e tutela degli animali. La sua discesa in campo è frutto del sodalizio con Segretario Territoriale della Ugl Ferdinando Palumbo al quale la legano i valori del conservatorismo e dell’etica applicata a tutte le attività del vivere civile.

“Vogliamo parlare di sindacato e delle necessità dei lavoratori” spiega Laudisio “vogliamo piantare il seme della correttezza in una struttura che troppe volte si è contraddistinta per cattive pratiche associative. La Ugl non è il pullman per ottenere avanzamenti di carriera, permessi o turni morbidi, siamo in campo per migliorare le condizioni di un lavoro che a Caserta durante i giorni del Covid ha assunto i connotati della tragedia. Il nostro è un progetto che vuole arrivare al cuore dei lavoratori, ma noi non siamo amici di tutti, non chiediamo e non vogliamo il voto da chi crede che il sindacato sia un’agenzia di servizi personali. Io stessa” continua la sindacalista “seguirò lo spoglio prendendo un giorno di ferie; intendo dare l’esempio e dimostrare che esiste un modo diverso di agire. La prima sfida che lancio agli altri candidati? Bisogna smettetela di fare campagna elettorale in corsia tra i degenti e durante le visite mediche”.