Domani a Cabras il convegno di presentazione di Archeologika 2022 alla presenza dei rappresentanti del Ministero della Cultura, della Regione, dei comuni della Sardegna insieme al Presidente della Fondazione Mont’e Prama e ai Soprintendenti archeologici di Cagliari, Sassari e Nuoro

In programma anche l’insediamento della Commissione Scientifica chiamata a scegliere, tra 24 candidature, il nuovo direttore della Fondazione Mont’e Prama

Si chiude domani, sabato 5 marzo, a Cabras la prima tappa di avvicinamento ad Archeologika 2022, la seconda edizione del progetto pensato dall’assessorato del Turismo della Regione Sardegna, in collaborazione con la Fondazione Mont’ e Prama, per promuovere a livello nazionale e internazionale l’immagine della Sardegna e del suo immenso patrimonio archeologico. Un evento che si svolgerà il prossimo mese di settembre nella suggestiva cornice del Bastione di Saint Remy a Cagliari.

Una giornata particolarmente significativa quella di domani al centro polifunzionale del paese dell’oristanese: alle ore 10 si insedierà ufficialmente la Commissione Scientifica che avrà il compito di scegliere il nome del direttore della Fondazione. Le domande pervenute sono 24 da tutta Italia. La commissione è composta da Christian Greco, Fulvia Lo Schiavo, Gert Burgers, Simonetta Angiolillo e Pierpaolo Forte.

Alle ore 11 è in programma il convegno di presentazione di Archeologica 2022. Intervengono Andrea Abis (Sindaco di Cabras), Gianni Chessa (Assessore regionale del Turismo), Patricia Olivo (Segretario Regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna), Monica Stochino (Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari), Bruno Billeci (Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro), Anthony Muroni (Presidente della Fondazione Mont’e Prama), Emiliano Deiana (Presidente Anci Sardegna), Maurizio De Pascale (Presidente della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano), Alberto Moravetti (Presidente designato del Comitato Scientifico della Fondazione Mont’e Prama), Emanuele Lilliu (Presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura) e Giorgio Murru (Direttore Scientifico di Archeologica 2022)

Anche l’edizione 2022 di Archeologika gode del patrocinio del MiC e conta su una proficua collaborazione con le soprintendenze archeologiche, le amministrazioni comunali interessate e il sistema delle imprese locali.