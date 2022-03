Distretto Rurale Sardegna Occidentale, prosegue il calendario degli incontri

Mercoledì scorso sono partiti, dopo il primo ciclo – dedicato agli incontri di presentazione e di condivisione del percorso partecipativo per la costituzione del “Distretto Rurale Sardegna Occidentale e alla definizione degli aspetti geografici -, gli incontri di “animazione territoriale”, che hanno come obiettivo il coinvolgimento attivo di tutti i “portatori di interesse” nel processo di sviluppo e nell’elaborazione del Piano Programmatico di Distretto.

Ha fatto gli onori di Casa Marcella Sotgiu, Assessora alle Attività Produttive del Comune di Oristano, che, dopo i saluti istituzionali e la presentazione dell’iniziativa, ha lasciato la scena ai tecnici, rappresentati dai Direttori dei GAL Barigadu Guilcer, Marmilla, Sinis e del Flag Pescando, e ai veri protagonisti del processo partecipativo costituiti dagli operatori e dalle imprese presenti. Ha coordinato i lavori Cristiano Deiana, Direttore del Gal Sinis, che ha definito il programma delle attività, evidenziando gli importanti risultati raggiunti, in termini di presenze e di definizione delle dimensioni territoriali, ad Ales, a Ghilarza, a Cabras, a Terralba e a Oristano.

Gli interventi dei presenti hanno puntualizzato e ribadito i punti di forza di debolezza di carattere territoriale e del sistema delle imprese. Bruno Atzori, imprenditore privato, ha puntualizzato: . Sono emersi altri punti di debolezza nel corso degli interventi, come quelli che ha evidenziato Francesco Arcai della 3A di Arborea, che ha voluto porre l’accento sui costi dei trasporti, sulla mancanza di collegamenti diretti, sulla viabilità interna e sulla mancanza di reti di imprese. È intervenuto anche il rappresentante della CAO Formaggi, che ha voluto ribadire l’importanza dello strumento di sviluppo territoriale che si sta costruendo e ha posto la questione sul sistema impresa e sugli aspetti finanziari. In conclusione, Marcella Sotgiu, ha voluto ribadire la sua convinzione sulla bontà del progetto.

Prossimo appuntamento mercoledì 9 Marzo sempre nella sala del Consiglio Comunale di Oristano, con inizio alle ore 16, il cui programma prevede l’analisi della strategia e delle azioni chiave da proporre nel Piano di Distretto. L’incontro potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale You Tube di Super TV Oristano https://www.youtube.com/c/SuperTvOristano_STVOristano e, per l’interazione diretta nel processo partecipativo, sarà attiva la piattaforma digitale al link https://meet.goto.com/376252941 – TITOLO: Costituendo Distretto Rurale.

