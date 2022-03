DIOCESI DI TEMPIO – AMPURIAS: NUOVE NOMINE.

Diocesi di Tempio-Ampurias:

in data 3 marzo 2022, S.E Monsignor Sebastiano Sanguinetti, vescovo diocesano, ha provveduto alle seguenti nomine.

BILEWSKI don Marco, attualmente parroco a S. Antonio Gallura, è stato nominato parroco della Parrocchia “SS Trinità” in TRINITÀ D’AGULTU e VIGNOLA, in seguito a trasferimento ad altra sede del parroco don Santino CIMINO.

CALDARAS don Mauro, attualmente vicario parrocchiale dell’Unità Pastorale di La Maddalena, è stato nominato parroco della Parrocchia “S. Antonio Ab.” in S. ANTONIO GALLURA, in seguito a trasferimento ad altra sede del parroco don Marco BILEWSKI.

CASCIONI don Gianfranco, attualmente vicario parrocchiale della Parrocchia “N.S. De La Salette” in OLBIA, è stato nominato parroco della Parrocchia “SS. Cuore di Gesù” in BADESI, in seguito a trasferimento ad altra sede del parroco don Gabriele GALLERI.

CIMINO don Santino, attualmente parroco a Trinità d’Agultu e Vignola, è stato nominato parroco della Parrocchia “S. Giovanni Battista” in CANNIGIONE, comune di Arzachena, in seguito a trasferimento ad altra sede del parroco don Romolo FENU.

GALLERI don Gabriele, attualmente parroco a Badesi, è stato nominato parroco delle Parrocchie “S. Maria degli Angeli” in PERFUGAS, del “Cuore Immacolato di Maria” in ERULA e “Spirito Santo” in TISIENNARI, comune di Bortigiadas, resesi vacanti in seguito a rinuncia del parroco Don Valerio MANCA per un periodo sabbatico.

MELA don Davide, parroco in Viddalba, è stato nominato Amministratore parrocchiale della Parrocchia “S. Maria delle Grazie”, in SANTA MARIA COGHINAS, per il temporaneo impedimento del parroco don Giuliano OGGIANO, per ragioni di salute.

MSUYA don Adolph, attualmente vicario parrocchiale in PALAU, è stato nominato vicario parrocchiale dell’Unità Pastorale “Santa Maria Maddalena”, in LA MADDALENA.

Tempio Pausania, 3 marzo 2022

Diocesi di Tempio-Ampurias