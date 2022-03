Difesa – Deidda (fdi): visita ufficiale alla caserma “Villasanta” dell’esercito italiano

“Questa mattina ho avuto il piacere di visitare la Caserma ‘Villasanta’ dell’Esercito Italiano, accolto dal Gen. Scanu, Comandante della Regione Sardegna, dal Gen. Bossa della Brigata Sassari e dai comandanti dei vari reggimenti, battaglioni, reparti e sezioni come il Reggimento Logistico della Brigata Sassari, costituito nel 2019 dopo anni di attesa e dopo l’approvazione all’unanimità di una risoluzione su proposta di FdI, il 3° Reggimento ‘Gennargentu’, il 14° Reparto lavori C4, il Servizio rifornimenti di commissariato e il 14° Reparto infrastrutture”, così il deputato di FdI e Capogruppo in Commissione Difesa, Salvatore Deidda;

“Come Fratelli d’Italia, da inizio legislatura, abbiamo posto la necessità di aumentare i fondi alla Difesa, a partire dall’esigenza di avvicinarsi al 2% del Pil. Non ci siamo basati su semplici voci ma abbiamo verificato, ci siamo confrontati e abbiamo ascoltato quanto necessario per poter garantire i servizi che chiediamo di svolgere ai nostri uomini e donne in divisa. Ricordo che i militari non si lamentano mai. E molteplici sono i compiti a cui sono chiamati: le Missioni Internazionali, le operazioni come “Strade Sicure”, le campagne di screening per il Covid, il trasporto vaccini, assistenza ai profughi afghani e quelli ucraini. I fondi servono per ammodernare le caserme, gli alloggi, gli spazi di lavoro, mettere fine al precariato dei giovani e per gli addestramenti con nuove e più sicure tecnologie”, prosegue l’esponente di FdI;

“Ho avuto modo, poi, di ringraziare le donne e gli uomini dell’Esercito, rassicurando che tutta la Commissione Difesa li sostiene e sarà prossima l’approvazione della mia proposta di legge sul rinvio della legge 244 del 2012, contenuta in un testo unico di riforma scritto e approvato da tutta la Commissione Difesa”, conclude Deidda