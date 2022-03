DECKREATIVE MOD&DESIGN CONTEST



– REGOLAMENTO –



Date importanti

Deadline per l’invio: 1° agosto 2022.

Risultati del contest: Durante la campagna Kickstarter, Agosto 2022.

advertisement



Space Otter publishing, casa editrice di fumetti e giochi da tavolo, cerca DESIGNER e MODDER per DecKreative!

Se hai fantasia e inventiva, questa è la sfida giusta per mostrare il tuo talento a un pubblico internazionale.

DecKreative è, infatti, un mazzo di carte pieno di spunti randomizzati pensati per sbloccare la creatività, sviluppare giochi e modificare regolamenti già esistenti:

ogni carta contiene dadi, lettere, numeri, simboli e divertenti regole aggiuntive che puoi applicare ai tuoi giochi da tavolo o ai tuoi GDR!



Il contest si divide in 2 sezioni e ogni partecipante può concorrere con più elaborati realizzati con il mazzo demo scaricabile gratuitamente a questo link: https://mailchi.mp/ec304a0d9a78/deckreativeita



Obiettivo del contest di DESIGN:

L’obiettivo di questo contest è creare il regolamento di un gioco inedito usando SOLO le 10 carte del mazzo demo



Obiettivo del contest di MODDING

L’obiettivo di questo contest è sviluppare una regola aggiuntiva di un gioco esistente attraverso l’uso del mazzo demo di DecKreative.

Invio dei progetti

Per partecipare al contest, i concorrenti devono effettuare due semplici passaggi:

1) iscriversi e pubblicare in un post il proprio elaborato nel gruppo facebook Space Otter Romp (in più post se si partecipa con più elaborati);



2) pubblicare l’elaborato in un proprio thread nel forum “Variants” di DecKreative su BoardGameGeek. Potete crearne uno a questo link:

https://boardgamegeek.com/boardgame/343663/deckreative/forums/69



I post devono contenere le seguenti informazioni:

Un riferimento alla categoria di contest alla quale si riferisce (Design o Modding).

Create due diversi post su fb e due diversi thread su BGG se volete partecipare in entrambe le categorie.

• Un breve sommario (2 o 3 frasi) del gioco e il nome dell’autore o degli autori.

• Numero di giocatori.

Range di età adatta al gioco.

Tempo di gioco approssimativo.

• Descrizione delle regole e degli elementi sulla carte di DecKreative necessari per giocare, e come utilizzarli.

• [Facoltativo] Eventuale Link esterno nel caso il partecipante voglia allegare un file .pdf impaginato del proprio regolamento/MOD con le immagini utilizzate.

Nota bene: Il file può essere caricato ovunque a vostra discrezione, finché rimane liberamente disponibile a chiunque per il download senza la necessità di registrazioni terze.

PER BOARDGAMEGEEK > Ogni altra informazione rimane a discrezione del designer.

Includete nel titolo del thread lo stato di lavorazione (WIP) del gioco. Questo aiuterà gli altri a capire a che punto credete di essere nel vostro processo di design.

[Ideazione] (Playtest privati);

[Sviluppo] (Playtest pubblici. Il gioco potrebbe cambiare in base ai risultati);

[Pronto] (Il gioco è completo. Non saranno fatte ulteriori modifiche).

Limiti agli invii

Non c’è limite al numero di giochi che i designer possono inviare.

Design & Componenti

L’unica restrizione di design per questo contest è che il regolamento o la variante utilizzino uno o più elementi presenti sulle carte del mazzo demo di DecKreative.

Giudizio di favore sarà applicato ai giochi che sfrutteranno al meglio questi elementi.

Premiazione

Durante la campagna Kickstarter Space Otter Publishing sceglierà un vincitore per entrambe le categorie del contest (Design e Modding).

Entrambi riceveranno 2 copie dell’edizione deluxe di DecKreative, appena sarà pronto per la spedizione.

I vincitori e qualunque altra partecipazione che sarà ritenuta adeguata saranno pubblicati nella “magazine” di DecKreative, inclusa in ogni edizione deluxe.

Per dubbi e domande potete scrivere nel gruppo Space Otter Romp o alla mail spaceotterinfo@gmail.com