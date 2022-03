DecKreative: in arrivo un nuovo gioco da tavolo

“Stai creando qualcosa e sei bloccato dalla “sindrome della pagina bianca”?

Apri la mente! Diventa intuitivo e percettivo, pesca una carta di DecKreative e fai lavorare l’immaginazione! Sconfiggi l’horror vacui! Utile per scrittori, disegnatori, musicisti, designer e creativi di tutti i tipi!”



Space Otter Publishing, casa editrice specializzata in fumetti e giochi da tavolo, lancerà quest’estate su Kickstarter il nuovo progetto ideato di Francesco Stefanacci, autore di Misantropia e Saloon Showdown, e carinamente illustrato da Ekra: DecKreative!



DecKreative è un mazzo di carte pieno di spunti randomizzati pensati per sbloccare la creatività, sviluppare giochi e modificare regolamenti già esistenti: ogni carta contiene dadi, lettere, numeri, simboli e divertenti regole aggiuntive che puoi applicare ai tuoi giochi da tavolo o ai tuoi GDR!



Ogni carta di DecKreative contiene:

advertisement

° Un set completo di dadi con valori casuali (D10, D100, D4, D6, D8, D12, D20).

° Una lettera dell’alfabeto.

° Un’ora del giorno con senso orario o antiorario.

° Un simbolo del meteo.

° Un’emozione con allineamento morale

° Un bersaglio su un pupazzo umanoide.

° Una classe/lavoro.

Più divertenti sistemi per selezionare il primo giocatore o per creare squadre da 2 a 10 persone, basati su colori, oggetti, stagioni, sensi, note, peccati capitali, venti, muse e molto altro ancora, elementi utilizzabili anche come generatore randomico di spunti per creativi.



Con DecKcreative potrai…





scrivere una storia, decidere dove è ambientata, che tempo faceva, che ore erano, che giorno era, che stagione era, creare un personaggio con caratteristiche fisiche, personalità, lavoro, storia passata, in che direzione si muoverà nel dungeon o come costruirà la sua casa, qual è il suo peccato e quale comandamento infrangerà o rispetterà a ogni costo, dove colpirà il suo nemico e come finirà la sua storia, per giocare a carte, a scacchi o alla morra, per programmare un’intelligenza artificiale, per fare le squadre e scegliere il primo giocatore, aggiungere un po’ di pepe al gioco che ormai conosci come le tue tasche, spezzare i pareggi, per comporre una melodia, per scoprire se sai leggere la mente, per tirare dadi, comporre parole, poesie e canzoni, inventare un gioco, un’app o un mazzo di carte…



E non è finita qui! DecKreative è pensato per ogni giocatore di giochi da tavolo e ogni carta ha una folle regola addizionale che devi seguire per tutta la durata del gioco… se non lo farai, dovrai pagare la penitenza!



Per saperne di più e scaricare il mazzo demo gratuito è sufficiente visitare la pagina del progetto a questo link: https://mailchi.mp/ec304a0d9a78/deckreativeita

Partecipa al concorso per autori di giochi da tavolo!

Space Otter Publishing pubblicherà il tuo gioco o la tua modifica realizzata con DecKreative. Scopri il regolamento qui:

https://www.facebook.com/events/284197473852342





Space Otter Publishing

Space Otter è una piccola casa editrice specializzata nell’ideazione, lo sviluppo e la produzione di giochi da tavolo e fumetti strani. Fondata nel 2021 da Francesco Stefanacci – aka Francis Green – le proposte di Space Otter vogliono essere non convenzionali e intriganti, con punti di vista originali e innovativi. A Space Otter piace lo strano, il diverso, il difficilmente classificabile. Non ha simpatia per le etichette.

Allo stesso tempo ha un occhio di riguardo per le storie e i giochi aggregativi, accessibili a tutti, introduttivi, incentrati sull’esperienza finale a cui il giocatore prende parte (e di cui è parte). Cerca di essere universale. Non segue trend, mode, manie passeggere, ma qualcosa di più antico e solido: i miti, gli archetipi, i simboli.

Space Otter ha già finanziato tramite Kickstarter la sua prima antologia a fumetti, Out of the box, e DecKreative è il suo primo progetto gaming.

Francesco Stefanacci

Nato a Prato nel 1982, ha scritto per cinema, blog, testate giornalistiche online e un programma radiofonico. Ha pubblicato racconti per Delos e Bel Ami, e due autoproduzioni.

È stato tra i pionieri italiani del crowdfunding, ed è l’autore dei fortunati giochi da tavolo Misantropia (2016) e Misantropia Express (2017), entrambi esauriti in un anno.

Nel 2021 pubblica Saloon Showdown (Dracomaca) insieme a Dario Dordoni.

Nello stesso anno fonda la Space Otter Publishing e finanzia su Kickstarter il suo primo progetto: l’antologia a fumetti Out of the box, per la quale scrive due storie e coordina il gruppo di nove diversi autori.

Nel 2022 è sviluppatore di Prospect Detective per AnAlfaBeta, e scrittore dell’ultima uscita di Decktective, La morte bara a carte, pubblicato da DVGiochi.