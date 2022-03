CUS Sassari nel torneo di futsal ai Campionati Nazionali Universitari (CNU)

I sassaresi dopo il 5-1 dell’andata pareggiano 6-6 al ritorno e superano il CUS Cagliari totalmente 11-7. I sassaresi, al prossimo turno, sfideranno Torino che ha eliminato Milano.

L’andata, a Torino, si giocherà il 22 marzo, mentre il ritorno è previsto per il 5 aprile a Sassari.

I ragazzi allenati da Matteo Contu si portano in vantaggio dopo meno di 5′ con Pinna. La reazione di Cagliari non si fa attendere e i padroni di casa impattano sull’1-1. Si gioca un match, come all’andata, senza esclusione di colpi con le due squadre che vogliono ottenere a tutti i costi il pass per il Secondo Turno.

Il CUS Cagliari ci prova a più riprese, ma a passare in vantaggio sono gli ospiti: tiro da fuori di Rodriguez e 1-2.

A quel punto Cagliari decide di giocare con il portiere di movimento, ma il CUS Sassari si difende e chiude il primo tempo sull’1-2 (2-6 totale).

Nella seconda frazione il CUS Cagliari gioca sempre con il portiere di movimento e trova il 2-2.

I padroni di casa si scoprono e i rossoblù trovano in rapida successione i gol del 3 e 4 a 2 con Bassiri. I sassaresi, a questo punto, abbassano il proprio baricentro ed è Cagliari, anche in virtù del punteggio sfavorevole a riversarsi in avanti.

A 12′ dal termine l’arbitro assegna un tiro libero ai cagliaritani e Torru non sbaglia firmando il 3-4.Negli ultimi 12′ Cagliari riesce a portarsi in vantaggio sul 5-4, ma Corda realizza il gol del 5-5, che regala il passaggio del turno ai sassaresi. I gol del 6-5 e del definitivo 6-6 servono solo per le statistiche. Il CUS Sassari passa così il Turno Preliminare dei CNU e va avanti nel torneo. Per quanto concerne il Turno Preliminare dei CNU di Calcio a 11, mercoledì 2 marzo si è giocato a Cagliari il turno d’andata sempre contro il CUS Cagliari. La vittoria è andata ai padroni di casa (3-0) e il ritorno si giocherà a Sassari il prossimo 6 aprile.