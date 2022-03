Coreform Sardegna – Congresso regionale per il rinnovo degli organismi

Lo scorso venerdì 11 Marzo, alle ore 10.30 presso il centro congressi “L’Anfora” a Tramatza (OR), si è svolto il congresso regionale del Coreform Sardegna. Il rinnovo degli organismi è stato accompagnato da una lunga discussione sulle problematiche inerenti il settore della formazione professionale nella nostra Regione.

Il Coordinamento della Rete degli Enti di Formazione della Sardegna, che da anni rappresenta gli interessi del settore presso gli interlocutori politici ed istituzionali, è divenuto un partner qualificato per la Pubblica Amministrazione nel confronto sulle problematiche di sistema. Negli anni ha registrato un numero crescente di associati che gli ha conferito a livello regionale un ruolo primario tra gli interlocutori tecnici della Regione

Sardegna in materia di formazione.

advertisement

Il direttivo regionale eletto è composto da:

− Antonella Brusa (Cospes Salesiani)

− Andrea Carlo Cacciarru (Insignia)

− Massimo Castangia (Araform)

− Alessandro Cossu (S.P.S.)

− Monica Fanni (R.M. Servizi)

− Alessandro Manunta (S.O.So.R.)

− Nella Marcello (Artigianservice)

Come da statuto, il direttivo neoeletto ha votato al proprio interno il nuovo Presidente per il prossimo 2022/2024 confermando per il quinto mandato consecutivo il dott. Andrea Carlo Cacciarru. “Sono onorato della fiducia che i colleghi continuano a riservarmi, ma sento tutta la responsabilità che questo incarico mi attribuisce. Il Coreform – ha proseguito Andrea Carlo Cacciarru – ha obiettivi ambiziosi e deve lavorare affinché il sistema della formazione professionale renda in modo efficace quel servizio pubblico fondamentale che incontra imprese, giovani, occupati, disoccupati e soggetti svantaggiati.

Da adesso in avanti abbiamo necessità di definire una programmazione pluriennale che vada incontro alle necessità formative a medio termine dei cittadini, definendo scadenze certe per gli avvisi pubblici dando continuità al servizio.

Invitiamo l’Assessore Alessandra Zedda ad un confronto con le agenzie formative per definire tempi, obiettivi e modalità di erogazione del servizio formativo attivando una nuova fase di concertazione”. Così ha commentato la sua elezione il neoeletto Presidente.