Coppa Uniss: Siam Brai Brao sono i vincitori, a un passo dalla finale.

Si sono concluse ieri, non senza sorprese, le semifinali della Coppa Uniss di volley. I Siam Brai Brao, rimasti a causa di diverse defezioni in 5, sconfiggono 2-1 il Gira la Rete e volano così in finale dove domani sfideranno i Volley un Mojito.

Nel primo set il Gira la Rete vince 25-16, ma i Siam Brai Brao non si fanno cogliere impreparati e reagiscono vincendo il secondo parziale 20-25. Nel terzo e decisivo set, il Gira la Rete commette tanti errori in battuta, Rossi e compagni col tempo assumono sempre più fiducia e ottengono così il pass per la finalissima di domani (15-8).

La finale per il terzo 3°/4° posto, che prenderà il via alle 18:30, vedrà opposti i Sirbones e, appunto, Gira la Rete. La finalissima si giocherà una volta terminata la “finalina”.

Di seguito le due formazioni che si contenderanno la vittoria finale della Coppa Uniss di volley.

Siam Brai Brao: Pietro Rossi, Carlotta Cacciò, Giulia Loi, Francesco Panciroli, Enrico Giuliano, Valeria Tesei, Chiara Cammi e Lucia Dalò.

Volley un Mojito: Daniel Sanna, Riccardo Urru, Alessia Sanna, Luana Fais, Claudia Crobu, Mario Serra, Giovanni Lagnasco, Luca Onesti e Silvia Sanna