Contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità. Incontri didattici

Il Comando compagnia di Lanusei nell’anno in corso ed in quello successivo, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, ha costantemente posto in essere conferenze sulla legalità ed il bullismo. Più di quindici gli istituti interessati nei comuni di Urzulei, Talana, Baunei, Ilbono e Lanusei. Ci sono state tante novità, non mere lezioni con illustrazione di slide e visione di filmati, ma attività condotte anche con l’ausilio degli artificieri volte per meglio far comprendere la pericolosità dei petardi e degli esplosivi in genere. Nella mattinata del 24 marzo 2022, infine, il Comandante della Stazione Carabinieri di Ilbono ha fatto visita alle scuole elementari e medie di Ilbono ed Elini, come ogni anno, e per l’occasione si è avvalso questa volta della presenza dei Cinofili dello Squadrone Eliportato Carabinieri di Abbasanta e di due cani specializzati per la ricerca di stupefacenti e armi, con cui sono state improvvisate delle dimostrazioni pratiche simulando la ricerca di campioni debitamente occultati, dimostrazioni che hanno catturato l’attenzione e stupito i giovani alunni.

La manifestazione si inserisce in un progetto più ampio di formazione della cultura della legalità che proseguirà con ulteriori incontri a breve, potendo vantare una entusiasta collaborazione con l’Istituzione Scolastica, il corpo docente e le famiglie.