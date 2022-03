Continuano le attività di prevenzione per mantenere se stessi e gli altri in buona salute

Proseguono ancora le attività dei Ministri Volontari della chiesa di Scientology volte a dare le corrette informazioni su che cosa siano virus e batteri e come proteggersi dalla loro diffusione. Con una distribuzione di centinaia di libretti informativi su questo tema, nella serata di lunedì 7 marzo, a Cagliari i cittadini sono stati ancora una volta informati.

Non vi è dubbio sul fatto che le principali preoccupazioni attualmente siano rivolte al conflitto del quale sentiamo parlare ogni giorno. Guai se non fosse così, sarebbe decisamente inumano non avere le attenzioni rivolte a cosa succede alle persone coinvolte in modo diretto. Tuttavia non possiamo abbassare la guardia relativamente alla pandemia e soprattutto alla necessità di tenere ancora duro affinché diventi un problema che ci lasciamo alle spalle. Il miglioramento di cui si sente parlare in tal senso può avere come “effetto collaterale“ un abbassamento della guardia e per questo le attività di prevenzione devono continuare.

Ispirati da quanto disse il fondatore della religione di Scientology L. Ron Hubbard che disse “Un oncia di prevenzione vale una tonnellata di cure”, i Ministri Volontari si stanno facendo carico di continuare con questa campagna sociale e il fatto che i cittadini cagliaritani richiedano che sia intensificata, dimostra quanto ci sia bisogno di aiuto, soprattutto da parte dei commercianti. Vogliamo sentire la parola “fine” in merito alla pandemia, per questo bisogna continuare a tenere le persone informate e la guardia alta.