Confcommercio, la nuova edizione del corso di formazione obbligatoria per conducenti e guardiani addetti al trasporto di animali vivi

La Confcommercio comunica a tutti gli interessati che ad aprile, presso la propria sede di Sassari, sarà avviata una nuova edizione del corso di formazione obbligatoria finalizzato al rilascio del certificato di idoneità per conducenti e guardiani addetti al trasporto di animali vivi.

L’idoneità ha durata decennale e riguarda, in particolare, il trasporto di equidi domestici o animali della specie bovina, ovicaprina, suina o pollame.

L’iniziativa si propone non solo di soddisfare le esigenze di quanti aspirano ad acquisire i requisiti per lavorare in un campo particolarmente delicato e complesso, quale quello del trasporto animali, che presuppone una conoscenza completa delle norme e delle corrette prassi operative da rispettare per garantire lo svolgimento dell’attività in piena sicurezza, ma anche di venire incontro ai fabbisogni formativi degli operatori del settore che non sono ancora riusciti a regolarizzare la loro posizione in ottemperanza alle vigenti prescrizioni ministeriali.

L’intervento formativo avrà una durata di dodici ore, articolate in tre pomeriggi, e sarà curato da Performa Sardegna, l’Agenzia Formativa dell’Organizzazione Datoriale, in stretta collaborazione con i competenti Servizi Veterinari dell’ASSL di Sassari che cureranno l’attività didattica e tecnico-scientifica.

Il percorso verte sui diversi aspetti tecnici ed amministrativi previsti dalla legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto.

Trattandosi di corsi a numero chiuso, gli interessati sono invitati a contattare, quanto prima, gli uffici centrali o territoriali della Confcommercio: tel. 079.2599500 (Sassari), 0789.23994 (Olbia), 079.630539 (Tempio Pausania), 079.951867 (Alghero) – e-mail info@performasardegna.it.

Ulteriori info: www.performasardegna.it