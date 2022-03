Concertone del Primo Maggio, Ilaria di Nino nella rosa delle esibizioni

Ilaria Di Nino partecipa alle selezioni di 1M NEXT il contest che porta al Concerto del Primo Maggio a Roma.

Ilaria Di Nino reduce dalla pubblicazione di alcuni singoli e in attesa di nuova musica è stata scelta per partecipare a 1M NEXT, contest che selezionerà alcuni giovani artisti per il prossimo Concerto del Primo Maggio di Piazza San Giovanni a Roma in diretta Tv su Rai3.

“Scoprire di essere nella selezione degli artisti che potrebbero esibirsi sul palco prestigioso e importante del Concerto del Primo Maggio a Roma mi ha davvero reso felice – racconta Ilaria Di Nino – in questo momento difficile per tutti, vedo un po’ ripagati gli sforzi fatti per la mia grande passione: la Musica.” Qui il link per votare.

Il singolo “My Music Tonight” di cui vedete il video nella scheda di votazione, lanciato a luglio 2021, è ancora oggi programmato dalle radio non solo in Italia.

BIOGRAFIA

Ilaria Di Nino giovane cantautrice italiana indipendente ha nella sua musica, dal sound fresco ed accattivante e di espressione internazionale, un timbro vocale profondo, avvolgente e coinvolgente. Nonostante la giovane età, grazie al suo stile inconfondibile, alla sua preparazione e al suo animo sensibile ma allo stesso tempo grintoso ed eclettico, Ilaria, può vantare già numerose importanti esperienze live che l’hanno portata a condividere il palco con i volti più noti dello spettacolo e a seguito delle quali le vengono conferiti per ben due volte il premio internazionale “Il Cavallino d’oro” e il premio internazionale “Reggia d’oro di Caserta”. Nel 2019, tra i vari impegni nel mondo dello spettacolo, inizia ufficialmente il suo percorso musicale pubblicando il primo singolo “Dolci Note“. Ha pubblicato poi “Amore Cosmico” e per il singolo “Savior” è uscito, per la regia di Stefano Reali, il video che vede la presenza di Maria Grazia Cucinotta e Lorenzo Flaherty. Il 2 luglio 2021 ha lanciato “My Music Tonight” e il 5 novembre “Fuori Tempo“. Ora è stata scelta per le selezioni al contest del Concertone del Primo Maggio a Roma.