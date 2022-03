Comune Cagliari e Nuova Assistenza per gli ucraini

COMUNE DI CAGLIARI E NUOVA ASSISTENZA: ESULI UCRAINI ALLA CASA D’ACCOGLIENZA VITTORIO EMANUELE II

IL COMUNE DI CAGLIARI

IN COLLABORAZIONE CON NUOVA ASSISTENZA APRE IL CUORE ALL’UCRAINA

Nella casa d’accoglienza Vittorio Emanuele II in arrivo mamme e bambini fuggiti dalle zone di guerra

Cagliari, 08 marzo 2022 – Non restare indifferenti alla sofferenza, offrire il proprio aiuto a coloro che hanno dovuto lasciare la propria terra, i propri affetti, la propria vita, cercare di riaccendere la luce della speranza e curare ferite profonde che toccano l’anima.

Il Comune di Cagliari, con la collaborazione di Nuova Assistenza, apre il proprio cuore al popolo ucraino.

In tempi record la casa d’accoglienza Vittorio Emanuele II di Cagliari è stata trasformata per poter accogliere circa 40 profughi provenienti dalle zone di guerra.

Oggi si attendono i primi arrivi, soprattutto donne e bambini.

Nuova Assistenza ha allestito camere da letto, due sale da pranzo dedicate, una sala ludica per i più piccoli e riservato una parte del giardino esterno per i nuovi arrivati.

Il Comune di Cagliari ha acquistato una lavatrice per consentire alle mamme di essere indipendenti, mentre Nuova Assistenza si occuperà del lavaggio della biancheria piana e di colazione, pranzo e cena.

“Il nostro personale sarà a disposizione delle mamme e bambini che arriveranno – hanno dichiarato Maria Sidoti e Barbara Cocco, coordinatrici di Nuova Assistenza – Nei prossimi giorni affiggeremo sulle porte delle camere i nomi dei nostri nuovi ospiti in modo che possano sentirsi a casa e riconoscere alcuni spazi come propri.

I nostri operatori inoltre stanno raccogliendo giochi ed abbigliamento in modo da poter donare un po’ di serenità e normalità a queste persone. Vogliamo ringraziare il Comune di Cagliari per la sensibilità dimostrata. Noi saremo come sempre al loro fianco”.

Nuova Assistenza è Cooperativa Sociale ONLUS, con sede legale ed operativa a Novara, in via Baveno 4.

Dal 1995 opera nel settore socio-assistenziale sanitario ed educativo, gestendo servizi complessi, sia in global service che in partnership con Enti Pubblici e Privati.

Con più di 3500 soci, attualmente ha in gestione più di 100 servizi in Piemonte, Lombardia, Liguria e Sardegna.

www.nuovassistenza.it