“Comici in Città”: a Sassari Luca Ravenna, Katia Follesa e Angelo Pisani

Dopo un lungo stop torna COMICI IN CITTÀ con LUCA RAVENNA // ANGELO PISANI & KATIA FOLLESA. Il 5 e 15 maggio 2022, ore 21 al Teatro Verdi. Due grandi appuntamenti griffati Le Ragazze Terribili.

C’è voglia di ridere. C’è voglia di comicità. C’è grande voglia di normalità a dispetto delle contingenze del presente. Ed è per questo che – reduci entrambi dallo straordinario successo della prima edizione di “LOL – Chi ride è fuori” si preparano a sbarcare a Sassari e sommergere il pubblico di risate Luca Ravenna e il collaudato duo Angelo Pisani & Katia Follesa.

Dopo un lungo stop, Le Ragazze Terribili riportano a Sassari gli appuntamenti della rassegna “Comici in città”, format che tanti applausi e risate aveva collezionato nelle prime due edizioni e che ora si prepara ad un rientro in grande stile con un doppio appuntamento tutto da ridere in compagnia di tre grandi maestri della risata made in Italy.

Programma

Giovedì 5 maggio 2022 alle ore 21 sarà Luca Ravenna ad aprire le danze sul palcoscenico del Teatro Verdi di Sassari e inaugurare la terza edizione di “Comici in Città“, volto noto al grande pubblico italiano e travolgente concentrato di ironia che coinvolgerà la platea in un viaggio all’ultima battuta, all’ultima incontenibile risata.

Domenica 15 maggio 2022 (h 21) si replica, stavolta con due grandi protagonisti sulla scena: Angelo Pisani e Katia Follesa, pronti a farvi sbellicare con il loro “Finché social non ci separi, live”, una esilarante terapia di coppia formato spettacolo – scritto a sei mani con Luciano Federico – che raccontando l’universo maschile e femminile a suon di difetti e post sui social, ha conquistato i teatri di tutta la penisola ed è ora pronto a conquistare anche l’Isola e la città di Sassari.

Info e prevendite allo 079278275 o all’indirizzo email info@leragazzeterribili.com. Ticket già disponibili alla vendita: Luca Ravenna: posto unico numerato, 20 euro inclusi diritti di prevendita; Katia Follesa e Angelo Pisani: posti numerati, platea 33 euro inclusi diritti di prevendita e galleria 28 euro inclusi diritti di prevendita. In occasione di entrambi gli spettacoli, in base al costo del biglietto e al corrispettivo del voucher stesso, sarà possibile utilizzare i voucher rilasciati in seguito all’annullamento dello spettacolo di Teresa Mannino Mannino.

Luca Ravenna

Nasce a Milano nel 1987. Nel 2006 si trasferisce a Roma, si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia e collabora con il collettivo romano The Pills. Già autore della webserie “Non c’è Problema” su Repubblica.it e di Quelli che il Calcio (Rai2), ha partecipato a “Natural Born Comedians” e “Stand up Comedy” (Comedy Central). Con Ferrario crea e conduce il podcast “Cachemire” (YouTube), arrivato al primo posto su Spotify Italia. Nel 2021 ha partecipato a “Lol – Chi ride è fuori” (Prime Video). Il suo “Rodrigo Live” è stato un successo. Ora è in teatro con il nuovo lice show “568”.

Angelo Pisani e Katia Follesa

Una straordinaria coppia di comici, una delle coppie più rodate e longeve del mondo dello spettacolo. Entrambi sono stati primi attori sul palcoscenico della fortunata trasmissione “Zelig” – la Follesa ha recentemente catalizzato l’attenzione del grande pubblico per la partecipazione al fortunato “Cake Star” e la prima edizione di “LOL” – trampolino che li ha proiettati alla ribalta nazionale trasformandoli in idoli assoluti dei fan, trascinati dalle loro gag e dalle loro performance, strepitose in coppia ma efficaci anche quando si esibiscono in solitaria.