Come partecipare al corso HCIA Datacom di Aspal & Huawei

Cagliari, 12 marzo 2022 – Trovare un lavoro grazie alla conoscenza delle nuove tecnologie.

E’ questo l’obiettivo del programma dell’Aspal, frutto di un accordo con Huawey, che permetterà a 20 persone di ottenere una certificazione partecipando a un corso gratuito per acquisire competenze nella pianificazione, progettazione, distribuzione e ottimizzazione di reti di piccole e medie dimensioni.

“L’Agenzia – spiega la Direttrice Generale dell’Aspal Maika

Aversano – vuole offrire ai disoccupati uno strumento di politica attiva

per il lavoro per aiutarli a trovare un’occupazione nel mondo digitale

e dare loro dunque l’opportunità di acquisire competenze ICT

diventando figure specializzate, richiestissime in questo momento nel

mondo del lavoro”

L’accordo prevede la creazione di un punto Huawei ICT Academy, un

programma di partnership non profit che coinvolge Università ed enti

pubblici in tutto il mondo erogando corsi di certificazione sulle

tecnologie ICT adottate sul mercato. Prevede quindi l’erogazione di

formazione certificata Huawei nelll’Aspal-Huawei ICT Academy e si

inserisce all’interno di una cornice più generale finalizzata alla

realizzazione del progetto “Smart Region” della Regione.

Il corso per la Certificazione HCIA Datacom (routing & switching) è

diretto a un massimo di 20 allievi e potrà avere inizio con un numero

minimo di 7 che dovranno avere competenze informatiche di base e della

lingua inglese sempre di base.

Per fare domanda è necessario essere disoccupati iscritti nei CPI in

base alla legge 150 o studenti o occupati in possesso di diploma o

laurea (i dettagli sono specificati nel bando).

L’attività didattica si svolgerà a Cagliari nella sede

dell’Aspal-Huawei Academy, nei locali della Ex-Manifattura Tabacchi

in Viale Regina Margherita,33. Il corso ha una durata complessiva di 60

ore distribuite nell’arco di 2 settimane con un impegno massimo di 30

ore settimanali.

Le domande si potranno presentare da lunedì prossimo al link del bando:

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362s=44&v=9&c=93502&c1=4920&id=98446&tipoconc=1