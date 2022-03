Come mantenere se stessi e gli altri in buon salute

Il pomeriggio di lunedì 21 marzo a Cagliari, vedrà i Ministri Volontari di Scientology continuare con la diffusione di materiale informativo relativo a che cosa siano batteri e virus, come si diffondano e come mantenersi in buona salute tramite la prevenzione dei contagi.

L’affievolirsi delle restrizioni rappresenta senza dubbio un grande passo avanti verso il ritorno alla normalità, ma ciò non significa che si debba rimanere ignoranti di fronte a temi come questi. E’ pure un fatto naturale che con la bella stagione possa essere più semplice stare in buona salute, ma è corretto anche pensare al futuro e al fatto che virus e batteri esistono, esisteranno, continueranno a farci compagnia, dobbiamo conoscerli se vogliamo evitare di subirne gli effetti negativi. Così, mentre i medici si specializzano per curarci nel momento in cui venissimo contagiati e avessimo necessità di cure, qualche semplice conoscenza potrà farci sentire più al sicuro.

“Un oncia di prevenzione vale una tonnellata di cure” disse L. Ron Hubbard. Ecco perché i Ministri Volontari, apparentemente contro tendenza in questa fase della pandemia, continuano col dare informazione. D’altra parte, per usare un’analogia con la situazione che stiamo vivendo, “contagiare” la voglia di conoscenza come minimo può dare qualche novità sotto il profilo culturale, se poi ci protegge dalla diffusione di virus e batteri, si ottengono due risultati con una sola semplice azione.