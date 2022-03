Columbus academy Roma: 2 borse di studio a studenti ucraini

“I bambini e i ragazzi che stanno arrivando nel nostro Paese in fuga dal conflitto tra Russia e Ucraina hanno diritto a continuare ad andare a scuola, a ricevere cure, a stare con i loro genitori o famigliari e a essere inseriti nella società italiana”. E’ quanto ha detto Carla Garlatti, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGA). L’invito è stato subito raccolto da Orizzonte Docenti, Ente gestore della “Columbus Academy” SSML Roma che ha deciso di offrire il proprio contributo solidale al popolo ucraino in fuga dalla guerra, dando la possibilità ad alcuni giovani ucraini di ottenere 2 Borse di Studio dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Roma “Columbus Academy”, a copertura parziale della retta annuale per la frequenza del Corso di Studi Triennale in Mediazione Linguistica equipollente al Corso di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica per l’A.A.2022/2023 che nascono con l’obiettivo di formare figure professionali altamente specializzate nella Mediazione Linguistica, per avere accesso a diverse aree professionali per le quali è richiesta la conoscenza delle lingue straniere.

Grazie a queste due borse di studio, gli studenti ucraini potranno decidere di frequentare i corsi di studio universitari proposti dalla “Columbus Academy Roma” elencati qui di seguito: Indirizzo in Relazioni Internazionali e Diplomatiche. Ha l’obiettivo di formare interpreti e traduttori di alto profilo professionale; con le competenze acquisite potranno partecipare a incontri tra organizzazioni internazionali in ambito diplomatico, gestire collaborazioni con l’estero, attuare programmi di cooperazione internazionale per lo sviluppo e curare rapporti diplomatici per la sicurezza e per la pace. Indirizzo in Criminologia, Sicurezza e Difesa Sociale. Questo percorso si prefigge l’obiettivo di formare la figura del mediatore linguistico forense che opera nell’ambito del mondo investigativo e scientifico. Svolge inoltre attività di traduzione e interpretariato. Indirizzo in Amministrazione e Management nello Sport.

Il corso di laurea ha l’obiettivo di trasformare una passione in un lavoro, fornendo competenze gestionali e strumenti operativi a chi desidera diventare Manager Sportivo, ovvero il professionista si occupa della pianificazione e gestione di progetti e attività in ambito sportivo. Indirizzo in Economia e commercio internazionale e management per il turismo. Mira a formare un esperto in mediazione linguistica che possa operare nelle imprese turistiche con competenze anche a livello commerciale. Indirizzo in Lingue e culture per la comunicazione internazionalee d’impresa. Il corso mira a formare figure esperte nella gestione aziendale relativa ai processi comunicativi delle imprese. Indirizzo in Marketing per l’internazionalizzazione e valorizzazione dei processi del turismo e dell’enogastronomia mira a formare esperti nel Management Turistico ed Enogastronomico che possiedono un’ottima conoscenza di almeno due lingue straniere, in grado di utilizzare tutti gli strumenti della comunicazione interlinguistica nell’ambito pubblicitario e del marketing internazionale nell’ottica di internazionalizzare le imprese turistiche con particolare attenzione per il settore enogastronomico, grazie a competenze trasversali che gli consentiranno di comprendere le dinamiche del mercato della comunicazione e delle relazioni pubbliche, in Italia e all’estero.

Il Dott. Antonino Ballarino, Direttore: “Abbiamo raccolto l’invito della Conferenza dei Rettori delle Università italiane ad attivare azioni concrete a beneficio di studentesse e studenti fuggiti dalla guerra. Motivo per cui la ‘Columbus Academy Roma’ ha deciso di stanziare 2 borse di studio a favore di ragazzi e ragazze ucraine che possono inserirsi nei percorsi universitari, a partire dall’anno accademico in corso. Grazie alla professionalità e alla specializzazione di docenti altamente qualificati, anche a loro forniremo una solida base culturale e linguistica, così come accade già a tutti gli studenti che ci scelgono per la propria formazione universitaria. Gli stessi studenti ucraini potranno usufruire -all’interno del nostro campus che si estende su una superficie di oltre 1.000 metri- delle aule didattiche, biblioteca, aule studio, zona ristoro, segreterie generali, uffici direzionali, di coordinamento e tutoraggio”.

Gli studenti ucraini che vogliono mettersi in contatto con la “Columbus Academy Roma” e richiedere informazioni utili, possono recarsi presso la sede di Roma, in via Cristoforo Colombo 163 o telefonare allo 06-51.607.492 o inviare una mail a info@columbusacademy.it