Dal 22 marzo al 17 aprile torna il Circuito Toscana Tour 2022. Giunto ormai alla sedicesima edizione ed organizzato da Arezzo Equestrian Center in collaborazione con il comune di Arezzo e Fieracavalli Verona. Si tratta di una speciale attrattiva che vede il gemellaggio di due eventi esclusivi.

A parteciparvi saranno i migliori rider internazionali, provenienti da 30 nazioni. L’Italia vanta numerosi cavalieri come Gianni Govoni, Emanuele Gaudiano, Piergiorgio Bucci, Emilio Bicocchi, il giovane Filippo Bologni, Luca Marziani e tanti altri. I cavalieri si sfideranno nell’arco di quattro settimane all’insegna dell’agonismo, con un montepremi complessivo che ammonta a 800.000 euro. Occasione in cui Fieracavalli Verona annuncerà la sua prossima edizione.

Fieracavalli Verona, Marco di Paola racconta

Marco di Paola, presidente della FISE racconta con orgoglio l’evento Fieracavalli: “quando si parla di Fieracavalli, l’emozione di ritrovare la grande famiglia degli appassionati del mondo del cavallo a 360 gradi riunita in un unico e speciale evento si accende in tutti noi. L’appuntamento scaligero ha dimostrato, nel susseguirsi delle sue edizioni, di richiamare a sé tutto il potenziale che il mondo equestre possiede, portatore di valori che rafforzano la parte positiva del rapporto con questo splendido essere senziente, generoso ed emozionante, nello sport, nel sociale, in ambito ludico e di intrattenimento.

advertisement

Il 2022 propone per gli sport equestri una serie di appuntamenti importantissimi per l’Italia, dallo storico Concorso Ippico di Piazza di Siena, giunto alla sua 89^ edizione, ai Campionati del Mondo di Completo e Attacchi, che ospiteremo nella rinata sede del Centro Equestre di Rocca di Papa, ai Pratoni del Vivaro, il Campionato del Mondo di Endurance, che si svolgerà in provincia dii Verona, ad Isola della Scala, proprio con la collaborazione di Fieracavalli, per citarne alcuni. La fiera sarà come ogni anno il momento per tornare a confrontarci e tirare le somme di una stagione che si prevede intensa e coinvolgente”.

Il programma

Il programma del Toscana Tour prevede per l’edizione 2022 lo svolgersi del Bronze Tour e del Silver e Gold Tour. Riservato ai cavalli di 5, 6 e 7 anni e ai concorsi internazionali riservati a cavalieri Juniores, Pony e Children, l’evento offrirà un montepremi in ciascuna settimana pari a €176.300. Per quanto riguarda la programmazione di categorie valide ai fini dei Longines Rankings FEI il CSI3* ne offre in totale 4, ovvero 2 sul Silver Tour e 2 sul Gold Tour, tra cui il Gran Premio che con un montepremi di €51.100 assegna punteggi LR Group C.

In termini di partecipanti Toscana Tour 2022 tocca una soglia mai vista prima.

Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ben evidenzia la nobile figura del cavallo che rappresenta in modo patriottico una struttura di importanza mondiale:

“Il cavallo è il simbolo di Arezzo. Animale a cui siamo legati per motivi storici e per il ruolo che assume nelle competizioni sportive legate al territorio. Arezzo Equestrian Centre, infatti, rappresenta la piccola patria dell’equitazione italiana grazie a una struttura che ci invidiano in tutto il mondo, diretta da oltre dieci anni da Riccardo Boricchi e Carlo Bernardini. A loro rivolgiamo il nostro ringraziamento per la passione e la lungimiranza con cui portano avanti questo straordinario progetto”.

https://arezzoequestriancentre.com/events/internazionale-toscana-tour-2022-2/

Leggi anche: Salto ostacoli: Gianleonardo Murruzzu su Taissa Sarda vince il Gran Premio